Совфед одобрил закон о праве врачей назначать БАДы пациентам

Совфед одобрил закон, уточняющий госрегулирование в сфере обращения биологически активных добавок (БАДов).

Согласно документу, с 1 сентября 2025 года в России начнет действовать запрет на распространение информации о розничной торговле БАДами (в том числе дистанционной), не имеющими маркировки или в отношении которых «нельзя проследить путь попадания на рынок». Роспотребнадзор в досудебном порядке будет блокировать доступ к сайтам, распространяющим информацию о запрещенных к продаже БАДах. В перечень попадут добавки, в том числе произведенные в России, которые отвечают установленным правительством критериям. Конкретные критерии пока не определены.

С 1 сентября врачи также смогут выписывать пациентам добавки из перечня разрешенных в качестве дополнения к основной терапии. Список заболеваний, при которых можно будет назначать такое лечение, утвердит Минздрав. Сейчас медики не могут официально назначать практически ни один БАД, так как их нет в клинических рекомендациях и стандартах медпомощи.

Проект поправок к законам «О качестве и безопасности пищевых продуктов», «Об информации, информационных технологиях и защите информации» и «Об основах охраны здоровья граждан» был внесен на рассмотрение в Госдуму правительством 31 мая 2024 года. Госдума приняла его во втором и третьем чтениях 27 мая текущего года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Добавки впишут в рецепт».

Полина Мотызлевская