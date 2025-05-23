Курорты требуют инвестиций

Популярность Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Дагестана растет. В прошлом году турпоток в эти республики в сравнении с 2023 годом увеличился на 7, 11 и 6% соответственно. Участники рынка отмечают удлинение срока пребывания в отелях и более равномерный спрос в течение года. Эксперты обращают внимание на недостаток объектов размещения высокого качества и базовой инфраструктуры туриндустрии республик. Они считают, что для дальнейшего развития курортов важно активнее привлекать крупных отельеров и инвесторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Если раньше горы ассоциировались только с лыжами и сноубордом, то сейчас это идеальное место для круглогодичного отдыха всей семьей

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Если раньше горы ассоциировались только с лыжами и сноубордом, то сейчас это идеальное место для круглогодичного отдыха всей семьей

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Карачаево-Черкесскую Республику (КЧР) в 2024 году посетило почти 2,3 млн туристов. Это на 7% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба министерства туризма и курортов республики. «В 2024 году мы делали большой упор на улучшение качества, доступности и безопасности туристов. Так, за прошлый год мы паспортизировали и обустроили семь туристических маршрутов, а также разработали и утвердили два цифровых паспорта автомобильных туристских маршрутов. Кроме того, было аттестовано порядка 26 гидов-экскурсоводов и 44 инструкторов-проводников. Наряду с этим были организованы образовательные тренинги и курсы для представителей индустрии туризма и гостеприимства»,— говорит министр туризма и курортов КЧР Расул Текеев.

Спрос на путешествия в КЧР на поездах в 2024 году увеличился вдвое, сообщают в сервисе путешествий «Туту». «С начала 2025 года пассажиропоток вновь показал кратный рост. Зимой туристы едут в Домбай и Архыз за горнолыжными склонами и снежными пейзажами. Летом — за чистым воздухом, минеральными источниками и звездным небом: в регионе находится одна из крупнейших астрономических обсерваторий»,— рассказывает директор по GR в сервисе путешествий «Туту», тревел-эксперт Никита Коростелев.

Если в позапрошлом зимнем сезоне курорт «Архыз» принял 720 тыс. гостей, то в зимнем сезоне 2024/2025 — 760 тыс. человек. В полтора раза увеличилось количество туристов с детьми, рассказывает директор УК «Архыз» ГК «Мантера» Роман Киранчук. Он уточняет, что большинство гостей отдавали предпочтение активному или спортивному отдыху: 68% катались на сноуборде или лыжах, 29% — выбирали экскурсии, прогулки на смотровые площадки, развлечения, спа-отдых.

«Отельеры курорта отметили, что своеобразным трендом стало увеличение продолжительности пребывания в отелях, особенно в зимние каникулы, а также в феврале-марте: в прошлом году отдых составлял 4–5 дней, в новом сезоне увеличился до 7–10 дней»,— добавляет эксперт.

По его словам, чаще всего на курорт приезжают жители Ростовской, Волгоградской областей, Краснодарского края, Москвы и Санкт-Петербурга, а также соседних кавказских республик. Но есть и иностранные гости — из Белоруссии, Грузии, Абхазии, а также одиночные туристы из Турции, ОАЭ и стран Европы. «Большинство наших гостей — это проактивные, так называемые осознанные туристы, которые точно знают, зачем они едут в горы на Кавказ и что собой представляет республика Карачаево-Черкесия»,— говорит Роман Киранчук.

Количество туристов, посетивших республики СКФО в 2024 году Количество туристов В процентах к 2023 году Карачаево-Черкесия 2 250 000 +7% Северная Осетия — Алания 1 614 868 +10,9% Дагестан 1 850 000 + 5,7% Источник: Кавказстат

Генеральный директор ГК «Самсон» (в группу входит гостиничный комплекс «Романтик» в Архызе) Татьяна Фоменко отмечает рост количества туристов из ближнего зарубежья — Казахстана, Беларуси, Грузии. Часто на курорт приезжают пары и семьи с детьми, ключевой причиной посещения, по ее словам, является спортивный, событийный и лечебно-оздоровительный туризм.

По данным министерства по туризму и народным художественным промыслам Дагестана, республика приняла около 1,9 млн туристов в 2024 году, это на 5,7% больше, чем годом ранее. Положительную динамику в ведомстве связывают с развитием инфраструктуры и активной государственной поддержкой отрасли. Культурное и историческое наследие Дагестана, включающее древние города и уникальные памятники архитектуры, продолжает привлекать множество гостей.

Количество поездок на поездах в Дагестан в 2024 году увеличилось на 17%, а с января по апрель 2025 года — еще на 20%, сообщают представители сервиса путешествий «Туту». «Больше путешественников стало приезжать из Саратовской (+42%), Ростовской (+32%) и Воронежской (+28%) областей. В 2024 году спрос на авиабилеты в Дагестан увеличился на 17%. С начала 2025 года востребованность направления растет: +76% перелетов из Казани, +62% — из Мурманска, +58% — из Красноярска. Туристов привлекает разнообразие природы — от гор до Каспийского моря — и насыщенная культура с этническим колоритом»,— рассказывает Никита Коростелев.

Положительную динамику демонстрирует и турпоток в Северную Осетию — Аланию. По данным программного обеспечения «СмартСити/SmartCity», в 2024 году регион посетило 1,6 млн человек, включая 715,3 тыс. туристов и 899,6 экскурсантов, сообщает пресс-служба министерства экономического развития республики. Это на 10,9% больше, чем в 2023 году, когда общее количество посетителей составило почти 1,5 млн человек. Наиболее популярными направлениями являются Алагирское ущелье, курорт «Цей», Горная Дигория, Даргавская котловина, Геналдонское (Кармадонское) ущелье и поселок Фиагдон.

По данным «Туту», в 2024 году поезда привезли в регион на 7% больше туристов, чем годом ранее, а с начала 2025 года — еще плюс 5%. «Особенно вырос турпоток из Москвы (+25%) и Ставропольского края (+26%). Интерес авиапутешественников к региону остается примерно на уровне прошлого года, но есть прирост по отдельным направлениям: из Санкт-Петербурга и Казани — по 8%, из Екатеринбурга и Перми — по 4%. В регионе туристы ценят сочетание природы, древней архитектуры, кухни и удобной логистики»,— рассказывает Никита Коростелев.

Он добавляет, что средняя стоимость тура в КЧР составляет 50 тыс. руб., в Дагестан — 80 тыс. руб. В поездки туристы в основном (в 76% случаев) отправляются парами, 11% пришлось на семьи из трех-четырех человек, 13% — на соло-туристов. Свыше половины (53%) путешественников едут на 6–7 ночей. 21% остаются на 5 ночей, 15% — на 3–4 ночи, 8% — на 9–12 ночей.

Татьяна Фоменко рассказала, что в сравнении с прошлым годом отдых на курортах КЧР подорожал в среднем на 18–22%. По ее словам, средняя продолжительность посещения курорта «Архыз» — две ночи, стоимость проживания в высокий сезон составляет в среднем 35 тыс. руб. в сутки на двоих, в низкий сезон практически вдвое ниже — 15 тыс. руб.

«Стоимость ски-пассов зависит от сезона и тарифа и варьируется от 1075 руб. (детский, весенний, вечернее катание) до 100 тыс. (взрослый ски-пасс фаст-трек в высокий сезон), также есть возможность приобретения единых ски-пассов для катания на трассах "Архыза" и "Красной Поляны"»,— добавила Татьяна Фоменко.

Туристам предлагают новые маршруты

Руководитель отдела партнерских коммуникаций в сервисе путешествий «Туту», создатель проекта «Медиаразведка», эксперт по внутреннему туризму Наталья Анисимова отмечает, что Владикавказ становится популярным и среди молодежи. «Живой, динамичный, с большим количеством интересных современных кафе, баров и ресторанов, с хорошими отелями. В Дагестане появляется все больше глэмпингов и гостевых домов. В рамках путешествий проекта "Медиаразведка" "Туту" по Кавказу я хотела бы отметить первый сетевой отель Azimut в Каспийске, который стал вестником новых позитивных изменений. Появляются неплохие этнические гостевые дома и хостелы — в таких участники проекта жили в Дербенте. Это погружение в местный колорит и культуру, со свежими локальными продуктами на завтрак. Однако уровень комфорта здесь обычно не очень высок, но уровень погружения — максимальный»,— подчеркивает эксперт.

На курорте «Архыз» отмечают рост популярности экотроп, в первую очередь в теплое время года. «Экомаршруты на Архызе оборудованы специальной научно-познавательной навигацией. Например, на лесной тропе "Романтик" установлены указатели, которые дополняют маршрут: показывают, где свернуть к ручью, а где остановиться на пикник. Также есть познавательные стенды. Они расскажут про горы и воздух Архыза, целебные свойства кавказской сосны, помогут различать альпийские травы и разъяснят, как повязать ленточку на Дерево желаний без вреда растению»,— рассказывает Роман Киранчук.

По его наблюдениям, вырос спрос на услуги проводников-гидов, гости чаще интересуются маршрутами не только одного дня, но двух-трехдневными походами с ночевкой, например, на живописном берегу озера прямо в сердце гор. Также популярностью пользуются конные маршруты по заповедным зонам Архыза.

«Если раньше горы ассоциировались только со спортом, лыжами и сноубордом, то сейчас горы — это идеальное место для круглогодичного отдыха всей семьей и достойная альтернатива отдыху на море. На Архызе уникальный воздух, насыщенный кислородом и фитонцидами луговых трав и хвойных деревьев — кедра и пихты. Есть возможность заняться спортом: бегом, трекингом, клаймбингом, для экстремалов открыт самый высокогорный байк-парк в России. Детям будет интересно посетить альпак-ферму, побывать на научно-познавательных экскурсиях и отправиться в поход в горы»,— рассказывает Роман Киранчук.

Татьяна Фоменко отмечает тренд на услуги оздоровления — все больше отелей предлагают своим гостям SPA-услуги, которые не ограничиваются бассейном и баней, также предлагаются хаммам, соляная комната, арома-сауна, массажный кабинет, детокс-программы, комплексные программы, направленные на восстановление и омоложение. «Бассейн в отеле — это уже не роскошь, а норма»,— подчеркивает эксперт.

Еще одним трендом Татьяна Фоменко считает развитие туризма в летний период и более равномерный спрос в течение года. «Архыз предлагает широкий набор активностей и развлечений летом — походы к озерам и водопадам, прогулки по экотропам, рафтинг, катание на вездеходах, квадроциклах, полеты на парапланах, действует байк-парк и горный эндуро-парк»,— добавляет эксперт.

Нужны крупные отельеры

По мнению Натальи Анисимовой, Кавказ испытывает общие проблемы туротрасли. Самая важная и насущная, по мнению эксперта,— острый дефицит качественных коллективных средств размещения, отелей 3, 4 и 5 звезд с понятными комфортными стандартами размещения, питания и обслуживания.

«Сегодня на Кавказе преобладает преимущественно частный сектор, что создает определенные риски. Если в рамках внутреннего туризма эта схема пока как-то работает, то, например, интуристы доверяют проверенным гостиничным сеткам. Важно, чтобы в регион пришли крупные отельеры с экспертизой и предсказуемыми стандартами работы»,— говорит эксперт.

Наталья Анисимова отмечает нехватку базовой бытовой инфраструктуры в точках массового скопления туристов. Природные локации тоже требуют постоянного инвестирования — в кофе-пойнты, места для отдыха, мусорные баки, автоматы с водой, туалеты, ограждения, лестницы, а главное, в их своевременное и грамотное обслуживание. «Все это не мелочи, а очень важные компоненты комфортных путешествий. Также важно наличие в регионе понятных безопасных транспортных компаний с парком автобусов, автомобилей для перевозки самостоятельных или групповых туристов»,— подчеркивает собеседница «G».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зимой 2024/2025 курорт «Архыз» принял 760 тысяч гостей

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Зимой 2024/2025 курорт «Архыз» принял 760 тысяч гостей

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Как и во всех регионах России, на Северном Кавказе ощущается нехватка квалифицированного персонала разных уровней, работающего в туротрасли. В решении этого вопроса не обойтись только силами бизнеса, считает эксперт. Необходимо активное участие государства и профильных образовательных учреждений по созданию программ подготовки и переподготовки кадров, повышения средней зарплаты в туризме и в целом повышения престижа профессии.

«Когда регион ориентируется на привлечение туриста, то необходима подготовка кадров по стандартам, понятным и комфортным среднестатическому путешественнику-россиянину. Когда мы говорим о зарубежных туристах, то эти стандарты должны быть еще выше, поскольку разница менталитета, культур и языковой барьер налагают определенный отпечаток. Крайне важно и толерантное отношение к приезжающим туристам и их особенностям, когда регион разворачивается в сторону туризма и приглашает к себе»,— поясняет Наталья Анисимова.

По мнению Татьяны Фоменко, развитие индустрии гостеприимства на Кавказе, как и в других регионах сейчас, сдерживают высокие ставки финансирования и невозможность передачи земельного участка в залог в Особых экономических зонах (ОЭЗ).

«Верим, что эти временные трудности поможет преодолеть введение возможности передачи в залог земельных участков в Особых экономических зонах (ОЭЗ), специальных субсидированных ставок для проектного финансирования и предоставления частным компаниям субсидий на развитие инфраструктуры ОЭЗ наравне с государственными, а также введение туристических преференций (например, кэшбека) для стимулирования турпотока»,— заключает эксперт.

Большие перспективы

Роман Киранчук перспективы развития курортов СКФО среди прочего связывает со строительством аэропорта «Архыз», которое планируется начать в следующем году. Воздушная гавань послужит новым драйвером для продвижения туристических возможностей региона не только во внутреннем туризме, но и в международном, уверен эксперт.

«Мы прогнозируем значительный рост спроса на качественный сервис, особенно в сегменте премиального туризма. Отели курорта в борьбе за туриста будут предлагать дополнительную инфраструктуру для отдыха, оздоровления и развлечения, будет развиваться цифровизация и персонализация сервиса, высокая гастрономия и новые форматы питания, гибкие форматы пребывания, инклюзивность и специальные сервисы. Например, курортный комплекс "Лунная поляна" уже на этапе проектирования включает в себя медицинский кластер, спа-комплексы и горные бани, торговый центр, детские развлекательные центры, променады с ресторанами, магазинами, кафе и пунктами проката»,— констатирует Татьяна Фоменко.

Высоко оценивает перспективы развития туризма в КЧР, Дагестане и Северной Осетии и Наталья Анисимова. Уникальность этих мест, хорошая транспортная доступность, реализация крупных инфраструктурных проектов, создание новых национальных маршрутов, прекрасный климат, запасы минеральных вод обеспечивают, по мнению эксперта, стабильно высокий интерес к республикам СКФО.

«Самым очевидным решением будет идти по пути развития экологического и приключенческого туризма, санаторно-курортного, детского отдыха, морского и горнолыжного туризма. Кроме того, сегодня на Кавказ по большей части путешествуют групповые туристы. На мой взгляд, очень важно сделать направление комфортным для самостоятельных путешественников, которые дадут ощутимый прирост турпотока»,— подчеркивает Наталья Анисимова.

Собеседница «G» напоминает, что в рамках долгосрочного проекта «Пять морей и озеро Байкал» предполагается строительство круглогодичных курортов в Каспийском прибрежном кластере в Дагестане. Ожидается, что Каспийский курорт поможет разгрузить черноморское побережье и станет частичной альтернативой зарубежным направлениям. «Когда проект будет реализован в полном объеме, то обострится внутренняя конкурентная борьба за туриста с другими аналогичными курортами, запланированными по всей стране. И здесь на первый план выйдут безопасность, ценовая политика, качество обслуживания и наличие понятных стандартов»,— резюмирует Наталья Анисимова.

Маргарита Синкевич