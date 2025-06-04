Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о дебютных моделях бренда Giamaro Automobili.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Giamaro Automobili Фото: Giamaro Automobili

Надо, конечно, быть очень уверенным в себе, если не сказать самонадеянным, чтобы решиться сегодня строить с нуля свой собственный суперкар. Достаточно вспомнить, через какие испытания прошел Энцо Феррари, скольких гонщиков похоронил, чтобы сегодня его автомобили считались самыми красивыми среди самых быстрых и продавались за такие фантастические деньги. Впрочем, у итальянского стартапа Giamaro Automobili какие-то составляющие харизмы уже есть.

Штаб-квартира компании базируется в получасе езды от Модены, то есть квартирует в так называемой Motor Valley, знаменитой «Долине моторов», по соседству с Ferrari, Lamborghini, Maserati, Pagani и Ducati, кучей автомобильных музеев и четырьмя знаменитыми автотрассами, включая Имолу. А сама фирма Giamaro Automobili создана автомобильным энтузиастом Эмилиано Джакомо Коммендаторе, которому, как видим, повезло с фамилией — коммендаторе, то есть «командующий», если не забыли, называли за глаза Энцо Феррари.

Новая марка планирует вывести на рынок две модели, названные в честь вулканов. Это гиперкупе Katla и двухдверный суперкроссовер Albor. Первые изображения автомобилей уже выложены в сеть. И приставка «гипер» в контексте этого проекта — это совсем не преувеличение. Дело в том, что семилитровый двигатель Giamaro в пиковой модификации будет выдавать 2157 л. с. То есть автомобиль будет значительно мощнее, чем гибридный V16, которым оснащается Bugatti Tourbillon. Что еще удивительнее, управлять двумя с лишним тысячами «лошадей» предлагается с помощью механической семиступенчатой коробки. Еще любопытно, что этот чудовищный силовой агрегат Giamaro Automobili разработала и построила самостоятельно. Хотя мы знаем, что многие компании, выпускающие спортивные автомобили, берут моторы на стороне: например, Aston Martin у Mercedes-Benz, а Morgan — у Ford и BMW.

Динамические характеристики, а также цена гиперкаров от Giamaro Automobili пока не сообщаются.

Дмитрий Гронский