«Мерзость, разрушающая бюджет»

Илон Маск назвал «отвратительным» налогово-бюджетный законопроект Дональда Трампа. Американские и европейские СМИ не смогли пройти мимо этих слов со стороны миллиардера, который еще недавно работал в администрации Трампа и сам принимал меры по сокращению бюджетных расходов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп и бизнесмен Илон Маск (слева)

Фото: Evan Vucci / AP Президент США Дональд Трамп и бизнесмен Илон Маск (слева)

Фото: Evan Vucci / AP

Илон Маск назвал «мегазаконопроект» Трампа «отвратительной мерзостью»

Миллиардер встал на сторону критиков из Республиканской партии, которые утверждают, что меры не предусматривают необходимое сокращение расходов. Эти комментарии Маска стали новыми резкими словами в адрес пакета мер (Дональда Трампа.— “Ъ”), который включает в себя налоговые льготы, а также сокращение расходов на Medicaid (государственная программа медицинского обслуживания.— “Ъ”) и продовольственную помощь. В прошлом месяце Маск дал новый стимул для критиков из Республиканской партии, заявив, что текущая мера не может существенно сократить бюджетный дефицит.

Илон Маск раскритиковал налоговый законопроект Трампа, назвав его «мерзостью», разрушающей бюджет

Публичное осуждение со стороны титана технологического рынка настраивает его против президента. Это произошло в критический момент — Трамп лично пытается убедить в своей правоте тех, кто не согласен с законопроектом. Замечания могут усилить сопротивление (против законопроекта.— “Ъ”), задержать принятие налоговых льгот и повышение потолка долга.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт уже отмела критику со стороны Илона Маска. «Президент уже знает, какую позицию занимает Илон Маск по этому законопроекту. Это не меняет мнения президента. Это большой, прекрасный законопроект, и он его придерживается»,— заявила она журналистам во вторник.

«Отвратительная мерзость»: Илон Маск осудил бюджетный законопроект Дональда Трампа

Как только гений стал мешать, его попросили отойти в сторону. Но Трамп старался сохранять видимость дружбы, чтобы не создать впечатление разрыва. На прошлой неделе он провел пресс-конференцию в Овальном кабинете, где Маск появился с подбитым глазом. Но яростный протест Маска против бюджета, навязанного Трампом Конгрессу, внезапно сделал его уход более драматичным.

Маск назвал законопроект Трампа о сокращении налогов и расходов «отвратительной мерзостью»

Громкая критика Маском законопроекта, который Трамп призвал республиканцев одобрить, является проверкой его политического влияния спустя неделю после того, как он покинул свой официальный пост в администрации. Будучи главой DOGE, он перевернул с ног на голову несколько управлений, но в конце концов так и не сумел обеспечить масштабные сокращения издержек, которых добивался.

Илон Маск обозвал законопроект о больших налоговых льготах «отвратительной мерзостью»

Законопроект, который прошел голосование в Палате представителей и сейчас обсуждается в Сенате, сократит субсидии, выделявшиеся Tesla. Вслед за критикой миллиардер высказал угрозу в адрес республиканцев. «В ноябре следующего года мы уволим всех политиков, предавших американский народ»,— написал он в следующем посте. Это резкий сдвиг для Маска, богатейшего человека в мире, который в прошлом году потратил не менее $250 млн на поддержку предвыборной кампании Трампа.

Раньше он клятвенно обещал нанести поражение тем республиканским конгрессменам, которые были недостаточно лояльны Трампу. А теперь он предлагает проголосовать против них, если они поддержат законодательную инициативу Трампа.

Подготовили Алена Миклашевская, Кирилл Сарханянц, Евгений Хвостик