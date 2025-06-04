В Новороссийске 6 июня пройдет V юбилейный форум онкопациентов

В Новороссийске пятый год подряд состоится онкологический форум, который соберет на одной площадке врачей и пациентов. Об этом сообщил организатор форума АНО «Моя Жизнь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Форум объединит пациентов из Краснодара, Новороссийска, Анапы, Геленджика, Крымска, а также врачей-онкологов из Новороссийска, Краснодара, Москвы и Санкт-Петербурга. В прошлом году участие в мероприятии приняли 360 человек, еще около 600 посмотрели доклады онлайн.

В этом году на форуме будут работать три секции «Здоровье женщины – взгляд специалиста» (для врачей), «Актуальные вопросы в лечении онкологических пациентов» (для пациентов) и «Мужское здоровье: вызовы и решения» (для пациентов и врачей).

«Большое внимание мы уделим психологической поддержке онкологических пациентов и их родственников как инструменту социальной реабилитации. В этом году также произойдет приятное событие: состоится презентация книги кубанской журналистки Светланы Никифоровой "Мой легкий случай, или Хокку – по раку "»,– сообщила директор АНО «Моя Жизнь» Юлия Ищенко