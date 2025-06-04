Росавиация отказала в выдаче допуска на авиарейсы Нижний Новгород — Бишкек

Перевозчику Red Wings отказано в выдаче временного допуска на регулярные авиарейсы из Нижнего Новгорода в столицу Киргизии Бишкек. Об этом говорится в решении Росавиации от 3 июня 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Компания запрашивала допуск на выполнение рейсов два раза в неделю. Согласно документу Росавиации, постоянные допуски на это направление есть у компаний «Сибирь» и «Северный ветер», однако в действующем расписании нижегородского аэропорта рейсов в Киргизию нет.

Как писал «Ъ-Приволжье», в феврале 2025 года в Нижнем Новгороде открыли офис почетного консула Киргизской Республики.

Галина Шамберина