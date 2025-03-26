В летнее расписание нижегородского аэропорта вошло 24 направления

Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова с 30 марта переходит на весенне-летнее расписание 2025 года. Как рассказали в пресс-службе аэропорта, в него вошло 24 направления, которые будут обслуживать 18 авиакомпаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Среди новинок сезона называют открытие в апреле рейсов в Грузию — Батуми и Тбилиси (перевозчик Red Wings). Также возобновляют прямое авиасообщение с Норильском (Nordstar), Мурманском («Икар») и турецким Стамбулом (Red Wings).

Традиционными в расписании внутрироссийских направлений останутся Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Казань, Калининград, Махачкала, Минеральные Воды, Новосибирск, Самара, Уфа, Челябинск. К ним добавится недавно открытое направление в Кострому.

Международные рейсы будут выполнять по девяти направлениям в шесть стран: Турцию (Анталья и Стамбул), Грузию (Батуми и Тбилиси), Египет (Шарм-эш-Шейх и Хургада), Армению (Ереван), Беларусь (Минск) и Узбекистан (Ташкент).

Расписание будет действовать до 25 октября 2025 года. В течение сезона оно может меняться.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее власти Нижнего Новгорода сообщали о планах запуска прямых рейсов из Нижнего Новгорода в Абхазию, но пока этого направления в расписании нет.

Галина Шамберина