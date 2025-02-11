Офис почетного консула Киргизской Республики открыли в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде открыли офис почетного консула Киргизской Республики, его возглавил руководитель ИТ-компании Вадим Юн. Об этом сообщили в министерстве международных и межрегиональных связей региона 11 февраля

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран почетный консул Киргизии в Нижнем Новгороде Вадим Юн и чрезвычайный и полномочный посол Киргизии в РФ Кубанычбек Боконтаев

Фото: Правительство Нижегородской области почетный консул Киргизии в Нижнем Новгороде Вадим Юн и чрезвычайный и полномочный посол Киргизии в РФ Кубанычбек Боконтаев

Фото: Правительство Нижегородской области

Офис находится в здании на улице Варварской, 32. На открытие в Нижний Новгород прибыла киргизская делегация во главе с чрезвычайным и полномочным послом Киргизии в РФ Кубанычбеком Боконтаевым. Он отметил, что сейчас киргизские студенты обучаются в местных вузах, развиваются культурные связи, и открытие офиса дает возможность для дальнейшего расширения сотрудничества.

Министр международных и межрегиональных связей Ольга Гусева добавила, что уже запланировано проведение выставок киргизского искусства и ремесел, а также концертов традиционной музыки.

Вадим Юн рассказал, что создание офиса в Нижнем Новгороде было двусторонним желанием. Среди планов — сотрудничество в сфере ИТ, культурные мероприятия, а также развитие туристической сферы.

Напомним, о планах открытия офиса почетного консула в правительстве Нижегородской области сообщали в июле 2024 года.

Галина Шамберина