Проведение чемпионата мира по лыжным гонкам в Норвегии привело к убыткам

Чемпионат мира по лыжным гонкам, который прошел в норвежском Тронхейме с 26 февраля по 9 марта, привел к «экономической катастрофе», сообщает газета VG. По данным издания, убытки составили 34 млн норвежских крон (около €2,9 млн).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

«Трудно понять, когда вы сначала прогнозируете прибыль 20–30 миллионов крон в январе, продаете столько билетов, сколько продали, а потом приходите к дефициту в двузначное число миллионов крон. Я никогда не сталкивался с такой экономической катастрофой, как эта»,— приводит VG слова главы финансового департамента Тронхейма Кьетила Рейнскоу.

На прошедшем чемпионате мира первое место в медальном зачете заняла сборная Норвегии. На счету команды 13 золотых наград, всего спортсмены завоевали 32 медали. Российские и белорусские лыжники не принимали участия в чемпионате мира, поскольку в 2022 году были отстранены от международных соревнований из-за начала спецоперации на Украине. Глава Международной федерации лыжного спорта Юхан Элиаш заявлял, что россиян и белорусов необходимо допустить к турнирам в нейтральном статусе.

Таисия Орлова