Нижегородские власти просят дать им полномочия на полный запрет вейпов

Правительство Нижегородской области готово ввести полный запрет на продажу вейпов на территории региона, если получит такие полномочия. Об этом губернатор Глеб Никитин сообщил в своем Telegram-канале, комментируя заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина. Господин Володин сообщил, что дума готова ввести запрет на вейпы на законодательном уровне, если такая инициатива поступит от правительства РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин (центре)

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин (центре)

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Мы говорим о демографии и здоровье нации. А прямо сейчас даже в школах дети массово травят себя электронными курительными устройствами. Раньше даже обычные сигареты не были распространены так массово, тем более среди подростков и молодежи. От яркого гаджета сильнейшее привыкание: и психологическое, и физиологическое. Степень вреда даже до конца не изучена, но факт вреда уже очевиден»,— считает господин Никитин.

При этом он признал, что даже после введения полного запрета на продажу вейпов желающие покурить их «все равно достанут, как и наркотики»: «Но гораздо меньше, чем когда они продаются свободно». В свободной продаже вейпов нижегородский губернатор видит легализацию зависимости.

Он призвал федеральные власти «срочно запретить эту гадость» или дать соответствующие полномочия регионам. «Сегодня этого права у нас нет»,— отметил господин Никитин.

Андрей Репин