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Коммерсантъ FM
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Инвестиции заиграли гранями

Какие факторы влияют на стоимость драгоценных камней

Бизнес стал чаще покупать бриллианты. Инвесторы, как выяснил “Ъ FM”, предпочитают природные камни весом от карата. А именно они попадают под европейские санкции. Объем экспорта российских алмазов за год упал почти на 30%, до $2,6 млрд, следует из данных Кимберлийского процесса. А импорт камней в страну снизился в 10 раз. Как это влияет на стоимость алмазов и бриллиантов? И кто их покупает? Выясняла Аэлита Курмукова.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Российская алмазная отрасль под санкциями вот уже три года, и условия только ужесточаются. Сначала под запрет попал экспорт крупных камней весом от карата, затем ограничения коснулись алмазов, обработанных в третьих странах. Россия отправляла их на огранку в основном в Индию. Позже добрались до природных минералов от полукарата и всех синтетических, их также запрещено экспортировать. В итоге в прошлом году Россия поставила около 30,5 млн карат алмазов, что на 6% ниже 2023 года, посчитали аналитики Кимберлийского процесса.

Индия нарастила импорт алмазов

На этом фоне, казалось бы, минералы должны дорожать. Но средняя цена за карат по итогам 2024-го упала почти на 24% и составила $86. И причина не только в изменении потребительского спроса, но и в росте объемов поставок синтетических алмазов, подчеркивает исполнительный директор Гильдии ювелиров России Владимир Збойков: «При одинаковых характеристиках в чистоте, цвете цена на природные и синтетические алмазы может отличаться в 10 раз и больше. На внутреннем рынке это практически никак не отразится — 90% с лишним бриллиантов, которые потребляет российская ювелирная промышленность, импортируются из Индии, часть как раз российских алмазов уже в виде бриллиантов. Себестоимость ограненных в России алмазов существенно выше, чем алмазов, ограненных в Индии, поэтому ювелирам просто выгоднее покупать индийскую продукцию».

Сейчас только в каталоге АЛРОСА 30 инвестиционных бриллиантов от двух до девяти карат, цена по запросу, плюс еще 550 лотов помельче. Самый дорогой в открытой продаже круглый бриллиант весом полтора карата за почти 4,5 млн руб. Все камни сертифицированы и не облагаются НДС. Этот инструмент для состоятельных клиентов активно продвигают и банки, есть даже опция обратного выкупа на площадке алмазодобывающей компании. Кроме того, бриллианты продают локальные ювелирные компании, которые работают в премиум-сегменте.

Но инвестировать следует только в определенные камни, замечает эксперт по стратегическому маркетингу портала «Экспо-ювелир» Виктор Субботин: «В целом за всю историю бриллиантов они никогда практически не падали в цене, то есть как инвестиция это довольно-таки привлекательный инструмент. Отечественные бриллианты используются только на очень высоком уровне, начиная от средних до крупных бриллиантов, от полукаратников и выше. Если вы приобретете хороший бриллиант с сертификатом HRD, GIA или Московского геммологического университета, то он будет только дорожать год от года».

Каковы перспективы восстановления алмазно-бриллиантовой отрасли

Инвестиции в бриллианты — долгосрочный инструмент. Средняя годовая доходность в первые годы составит не больше 5%, так что вложения в камни — это скорее про сохранение капитала. И в России наметился тренд на семейный актив в виде бриллиантов, подчеркивает владелец ювелирного дома Cluev Илья Клюев: «Если у человека есть деньги, и он думает, во что бы их вложить, чтобы заработать, он может вложиться в камни, которые покупаем, граним, дальше продаем и делим, условно говоря, прибыль, — это одно дело. Другое дело, если вы хотите купить камень для себя. Допустим, купили вы сейчас однокаратник за 800 тыс. руб. Бриллианты, алмазы — это товар, который привязан к долларам, как и золото. Тот же самый камень при курсе 100 руб. за доллар будет стоить уже 1 млн руб. Захотите ли вы его продать? Вряд ли. Все-таки бриллианты — это, как и золото в слитках, семейный страховой фонд, люди не спекулируют этим. Вот это у всех русских клиентов у есть, неважно, человек покупает что-то за 1 млн руб. или за 100 млн руб., он всегда спрашивает: "А я могу это продать, если что?"».

На этой неделе в Санкт-Петербурге прошел закрытый показ бриллиантов инвестиционного класса ALROSA Diamond Exclusive. В экспозицию вошло 150 лотов весом от 2 до 15 карат, 40 из них редких фантазийных цветов. Впервые компания показала публике «Новое солнце» — самый крупный бриллиант в истории России, 100 карат медово-желтого цвета, два года огранки и работа 15 ювелиров. Камень выставят на аукционе.

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Аэлита Курмукова

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