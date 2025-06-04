Выручка субъектов МСП в Краснодарском крае превысила 4 трлн рублей

Выручка сектора малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае по итогам последних лет превысила 4 трлн руб., сообщил руководитель департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности региона Василий Воробьев в интервью Business FM Краснодар. С 2020 года объем выручки вырос с 2,8 трлн руб., при этом численность занятых в секторе увеличилась почти в полтора раза и на сегодняшний день превышает 1,3 млн человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По словам господина Воробьева, основу регионального МСП составляет торговля и сфера услуг, на которые приходится около 37% зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства. На конец апреля в крае насчитывалось порядка 316 тыс. действующих предприятий МСП. Кроме того, в регионе зарегистрировано свыше 668 тыс. самозанятых, для которых, как и для других участников сектора, предусмотрены меры государственной поддержки.

Региональные власти фиксируют устойчивую покупательскую активность, отсутствие признаков кризисных процессов в сфере малого бизнеса и стабильный рост числа участников. Представители властей считают, что текущее состояние сектора позволяет говорить о сформированной конкурентной среде, в которой предприятия демонстрируют способность адаптироваться к условиям рынка и сохранять положительную динамику.

Вячеслав Рыжков