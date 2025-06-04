Ничего человечного

Два крупных игрока на рынке ритейла — агрегатор доставки из магазинов «Купер» и розничная сеть «Лента» — не смогли договориться правах на изображение человечка на логотипах компаний. В итоге «Купер» подал иск в суд к «Ленте» с требованием аннулировать права на бренд «Семья», под которым ранее развивалась одноименная торговая сеть. Ритейлер, в свою очередь, оспаривает в Роспатенте права агрегатора на свои товарные знаки. В случае победы «Ленты» «Куперу» придется проводить серьезный ребрендинг, предупреждают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Размик Закарян / URA.RU / ТАСС Фото: Размик Закарян / URA.RU / ТАСС

Сервис доставки «Купер» через свою компанию ООО «Инстамарт сервис» в конце мая 2025 года подал иск в суд по интеллектуальным правам к продуктовому ритейлеру «Лента» с требованием о досрочном прекращении вследствие неиспользования правовой охраны товарного знака «Сеть магазинов "Семья"» по 36 и 39 классам МКТУ. Эту информацию “Ъ” обнаружил в картотеке арбитражных дел.

В «Купере» лишь сообщили “Ъ”, что позиция компании направлена исключительно на защиту законных прав компании и подтверждение легитимности ее товарных знаков, зарегистрированных Роспатентом.

В компании подчеркнули, что последовательно защищают свои права в рамках правового поля и заинтересованы в дальнейшем урегулировании.

В свою очередь, в «Ленте» заявили “Ъ”, что пока не получали иск, но полагают, что «заявление связано с нашим обращением в Роспатент с заявлениями о прекращении правовой охраны некоторых товарных знаков "Купера" с логотипом человечка, которые, по нашему мнению, до степени смешения похожи на товарный знак сети "Семья"». Бренд существует с 2015 года и принадлежит «Ленте» с 2021 года. Представитель ритейлера подчеркивает, что компания предлагала «Куперу» варианты досудебного регулирования, но в сервисе отказались. В Роспатенте не ответили на запрос “Ъ”.

До 2021 года сеть «Семья» принадлежала ГК ЭКС бывшего губернатора Пермского края Олега Чиркунова. Тогда компания управляла 75 магазинами в этом регионе общей торговой площадью 46,6 тыс. кв. м, но после поглощения сети «Лентой», заплатившей предыдущему собственнику 2,35 млрд руб., магазины перешли под бренд материнской компании. Человечек на товарном знаке «Семья» был изображен еще в 2015 году. Вероятно, «Лента» сохраняет для себя это направление, чтобы возобновить использование этого бренда или впоследствии продать товарный знак, не исключает адвокат Forward Legal Маргарита Легенкина.

В то же время изображение человечка на товарном знаке «Купера» появилось летом 2024 года, когда «Сбермаркет» провел ребрендинг, сменив название и айдентику сервиса доставки.

По заявлениям «Ленты», которые рассматриваются в Роспатенте, стороны будут доказывать, что их обозначения не являются сходными до степени смешения: что они не являются идентичными, например, за счет дополнительных сильных изобразительных или словесных элементов, и потребители не спутают товары и услуги одного бренда с другим, поясняет Маргарита Легенкина. Поскольку именно «Лента» начала спор и подала заявление в Роспатент, можно предположить, что юристы ритейлера заранее подумали о возможных встречных исках со стороны «Купера», например, о попытке аннулировать знак «Семья» за неиспользование, не исключает гендиректор компании «Онлайн патент» Алина Акиншина.

В то же время по судебному иску «Купера» «Лента» для сохранения бренда должна будет доказать, что она в течение последних трех лет использовала оспариваемый товарный знак, поясняет госпожа Легенкина. Обычно по таким делам компания-правообладатель должна предоставить доказательства, что она действительно использует обозначение при производстве или реализации товаров, оказании услуг: предоставить фото товаров, договоры на поставку, добавляет она. Если у «Ленты» есть доказательства использования бренда, главный вопрос будет в том, насколько похожи друг на друга изображения человечков: с учетом внешнего сходства шансы на победу «Ленты» выглядят выше среднего, считает Алина Акиншина.

Если товарный знак одного из участников будет оспорен, проигравшая сторона будет обязана отказаться от использования человечка, отмечает Алина Акиншина.

Это может быть весьма болезненно для «Купера», так как ему придется проводить ребрендинг: менять фирменный стиль, упаковку, отменять уже запущенные рекламные компании, резюмирует эксперт.

Дарья Андрианова