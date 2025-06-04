ЕС наращивает пропускную способность

Спрос на шенгенские визы перед стартом летнего сезона увеличился на 60%. По сравнению с прошлым годом европейское направление стало популярнее более чем в два раза, сообщают в Ассоциации туроператоров России. Эксперты объясняют подъем интереса к Европе появлением новых стыковочных маршрутов с недорогими перелетами, от 60 тыс. руб. до 65 тыс. руб. в обе стороны. Кроме того, аналитики полагают, что сейчас на рынке проявляется эффект «отложенного» спроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Бадиков, Коммерсантъ Фото: Максим Бадиков, Коммерсантъ

По данным участников рынка, в апреле этого года россияне подали в два раза больше заявок, чем за тот же период 2024 года. Май тоже оказался активным, аналитики зафиксировали рост спроса на 60% год к году. Интерес к шенгену связан с укреплением рубля и обновлением логистики путешествий, считает гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян: «Ситуация сейчас, с одной стороны, стабилизировалась, с другой, мы видим, что опять есть небольшое усложнение для российских туристов. Связано оно с требованием рядом консульских визовых центров десятилетних биометрических паспортов. Хотя многие россияне и так старались оформлять себе десятилетние паспорта. Если у путешественника вполне конкретные цели, правильно оформленные сопроводительные документы, тогда при наличии записи визу более чем реально получить.

Сроки, конечно, разнятся, консульская служба Греции выдает визы в течение 14 дней, как правило, но строго под сроки поездок, а длинный шенген остается только в консульских службах Франции и Италии, но нагрузка на эти службы довольно высокая. Рост запросов именно на шенген связан с укреплением рубля и доступной логистикой через третьи страны, которая не дорожает. Мы видим, что наращивают авиасообщение те перевозчики, которые раньше и не думали летать в страны СНГ, понимая, что они тем самым получают российский трафик, который был все-таки существенным для европейского континента».

По данным туроператора BSI Group, некоторые туристы оформляют визы в Евросоюз еще зимой, правила допускают подачу документов за полгода до поездки. Согласно статистике ЕС, консульства стран Шенгенской зоны оформили россиянам почти 542 тыс. виз, причем 224 тыс. из них многократные. Интерес к Европе наблюдается уже не первый год, и это не связано с текущей общественно-экономической повесткой, говорит президент «Клуба путешествий» Михаил Кожухов:

«Спрос на Европу действительно растет в последние два-три года. Я не вижу, чтобы были какие-то проблемы. Все потихонечку улучшается.

Могу сказать, что в первый послековидный год, когда всем сказали, мол, все свободны, можем ходить куда угодно, тогда все хотели путешествовать по России. А потом среди нашей публики снова стала популярна Европа. Я не вижу связи никакой со всеми политическими или экономическими событиями.

С 1 июня власти Франции обновили правила въезда: теперь туристы с небиометрическими паспортами не смогут пройти границу Шенгена в этой стране. В число стран, которые также ввели запрет на прием небиометрических паспортов у туристов, входят Дания, Исландия, Литва, Чехия и Эстония.

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Леонид Пастернак