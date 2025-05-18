Россияне собираются в евротуры

Россияне стали чаще покупать туры в страны ЕС. Продажи летних путевок выросли на треть по сравнению с предыдущим годом, заявили в Российском союзе туриндустрии. Как отмечают опрошенные “Ъ FM” игроки рынка, наибольшим спросом пользуются Франция, Греция, Италия и Испания. В том числе речь идет о пляжном отдыхе на побережье Средиземного моря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Двухнедельный отдых обойдется минимум в 200 тыс. руб. с человека, рассказала руководитель компании «Ваш туристический гид» Ольга Савченко: «Греция дала несколько готовых турпакетов. Что касается Италии и Испании, то поездки организуются в индивидуальном порядке, то есть бронируются билеты и гостиницы. В принципе в Европе ничего не поменялось: есть отели, которые работают на полном пансионе либо в формате "все включено", есть те, что работают только на завтраках, есть форматы городского или морского отдыха. Единственное, стало больше городских налогов. В среднем, в отеле за ночь такой сбор может доходить до €5-7 с человека. Что касается маршрутов, то оптимально лететь через Дубай, билет обойдется примерно в 75 тыс. руб. на человека. Отели Рима, Неаполя, а также отдых в южной части Италии, пляжный отель на неделю — это еще порядка 100 тыс. руб., плюс виза. Кроме того, есть формат круизов. Это возможность посмотреть и несколько европейских стран, и несколько городов. Собираются русскоговорящие группы на экскурсионные туры по Италии.

Появилось много запросов на Канарские острова, Мадейру, Хорватию. Есть интерес к небольшим греческим островам, а также Сицилии и Сардинии. Такие поездки выбирают в формате яхтенных туров. Много судов стартует, например, из Турции и проходят греческие острова».

Прямого авиасообщения с Европой по-прежнему нет. Перелет, например, в Афины из Москвы займет от 12 часов до полутора суток. На оформление визы туристам необходимо закладывать в среднем по полтора-два месяца. На этом фоне россияне, которые раньше организовывали поездки самостоятельно, стали чаще обращаться за помощью к турфирмам, отметил вице-президент по вопросам выездного туризма Ассоциации туроператоров Артур Мурадян: «Мы по-прежнему колеблемся в пределах 5-10% от того объема, который Европа получала раньше с российского рынка. Никаких предпосылок к изменению этих цифр нет, потому что фактор визы по-прежнему играет существенное значение, а логистика, хоть и стала проще и дешевле, просто снижает издержки туристов, но не упрощает их жизнь.

Главный фактор, по которому Европа все еще остается в тренде, — есть некий отложенный спрос. Да и крепкий рубль по-прежнему влияет на стоимость путешествия более существенно, чем геополитические аспекты. Туристы самостоятельно оформляют большую часть поездок. У тех путешественников, которые ездят в Европу, как правило, есть платежные средства, которые не заблокированы и выданы в третьих странах. При этом за российского туриста активно по-прежнему борются Греция, Кипр. Никто к россиянам дискредитационно не относится, нет никаких сложностей с прохождением паспортного контроля. Есть и очень дорогая пляжная Европа, потому что есть клиентура, которая к ней привыкла и не готова менять своих планов».

В апреле спрос на деловые и туристические визы в Евросоюз год к году вырос на 10-20%, писал “Ъ”. При этом из-за долгих сроков рассмотрения и ограниченного числа слотов для записи оформить шенген на летние месяцы в некоторые страны уже почти невозможно, заметила руководитель корпоративного отдела компании «Визаход» Наталья Волкова: «Самые популярные посольства, которые выдают визы для россиян, требуют предоплаты гостиницы и билетов. Это Италия, Испания и Франция. По срокам оформления последнее уже практически закрыто для получения виз на летний сезон. Фактически остались места на вторую половину июля только в прайм-тайм. Учитывая сроки рассмотрения, которые сейчас Франция предлагает, это от четырех недель. Таким образом получаем выход визы к концу августа. В Италии фактически такие же условия.

Самый подходящий вариант — это Испания. Сроки рассмотрения сейчас — примерно 3 недели.

При этом обязательно нужна выписка с движением средств за последние три месяца с остатком на счету и из Пенсионного фонда за последние десять лет. Речь о так называемой электронной трудовой книжке, даже для тех, кто не работает. Самый простой комплект документов у Франции. В Италии есть особенность — они требуют либо форму 2НДФЛ, либо указание в справке с места работы заработной платы за последние шесть месяцев. Если брать эти три страны, то достаточно высокий процент одобрения, не больше 5% отказов».

По данным сервиса OneTwoTrip, на период с мая по август на страны ЕС приходится почти четверть от общего объема бронирований авиабилетов за рубеж. Впрочем, в этом сезоне, как ожидают туроператоры, в Евросоюз поедут только несколько десятков тысяч россиян.

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Анжела Гаплевская