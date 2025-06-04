Проект строительства в Башкирии турбазы за 282 млн рублей стал приоритетным

Проект создания гостевого комплекса «Эко-деревня 2» в Абзелиловском районе включили в перечень приоритетных. Как сообщила пресс-служба Корпорации развития Башкирии, соответствующее решение принято после презентации проекта главе региона Радию Хабирову на заседании в формате «Инвестчас».

Инициатором строительства выступает Магнитогорский металлургический комбинат. Комплекс разместят рядом с аналогичной эко-деревней, которая работает с декабря 2023 года.

«По концепции здесь будут построены гостевые дома, кафе, спа и банный комплекс, оборудован кемпинг и другие зоны для комфортного времяпрепровождения гостей»,— говорится в пресс-релизе.

Инвестор оценивает объем вложений в проект в 282,8 млн руб.

Наталья Балыкова