Продажи новых легковых машин в России упали в мае почти на 11%

В России спрос на новые легковые автомобили в мае снизился на 10,7% по отношению к апрелю, до 91,22 тыс. штук. При этом рост производства продолжается и приводит к затовариванию сегмента, выяснил «Ъ».

Эксперты оценивают запасы легковых моделей по большинству брендов на уровне шести-семи месяцев реализации. Аналитики связывают это с ростом производства автомобилей на 8,3% (до 246 тыс.) за первый квартал.

Лидером авторынка в мае, по данным «Автостата», остается Lada, хотя продажи компании также снизились по отношению к апрелю — на 10,3%, до 25,55 тыс. штук. На втором месте — китайский Haval с падением на 17,8%, а на третьем — Chery с уменьшением спроса на 10%. Самые популярные модели на рынке: Lada Granta, Lada Vesta и Haval Jolion.

Дилеры ожидают в июне продолжения падения спроса, но все же сохраняют причины для оптимизма.

Подробнее — в материале «Май спустил колеса».