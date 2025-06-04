Пассажирка рейса Петербург — Якутск получила ожоги ног из-за пауэрбанка

Летевшая из Санкт-Петербурга в Якутск пассажирка попыталась ногами потушить портативный аккумулятор, который воспламенился во время полета. По прилете она обратилась за помощью медиков, сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В пресс-службе авиакомпании «Якутия» заявили, что 4 июня в салоне самолета произошло задымление и оплавление коврового покрытия. В портативном аккумуляторе произошло короткое замыкание. Благодаря предпринятым мерам удалось избежать серьезных последствий. Рейс благополучно приземлился в Якутске.

Пострадавшую пассажирку сперва доставили в медицинский пункт местного аэропорта, затем в ожоговый центр республиканской больницы. По факту происшествия в самолете проводится проверка.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что пассажирка рейса Калининград – Петербург открыла аварийный люк самолета «просто так».

Татьяна Титаева