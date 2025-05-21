Пассажирка рейса Калининград – Петербург открыла аварийный люк самолета «просто так»
Пассажирка рейса 5N 534 перед вылетом самолета из Калининграда в Петербург решила «просто так» открыть аварийный люк самолета, сообщает «Фонтанка». По данным издания, лайнер в момент инцидента находился на стоянке.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Другие пассажиры отметили, что дама, по всей вероятности, находилась в состоянии опьянения. По их словам, на люке была надпись «дернуть в случае аварийной ситуации». После случившегося женщину вместе со спутником вывели из транспортного средства.
Представители технических служб затем проверили люк несколько раз, закрыли его и дали добро на вылет. Вместе с дамой и ее спутником салон самолета Smartavia покинули еще два пассажира, которые не захотели лететь «после подобных приключений».
Самолет приземлился в Пулково в 1:10 21 мая по расписанию. В авиакомпании подвердили, что вызывали на борт наряд полиции, чтобы снять с рейса деструктивную пассажирку.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что пассажиры петербургского аэропорта могут столкнуться с задержками рейсов и отсутствием питания