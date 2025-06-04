Скоростной поезд «Ласточка» будет курсировать между Уфой и Челябинском

Скоростной поезд «Ласточка» с 1 июля соединит Уфу с Челябинском, рассказал в соцсетях глава Башкирии Радий Хабиров после встречи с начальником Куйбышевской железной дороги (филиала РЖД) Вячеславом Дмитриевым.

Путь до Челябинска станет четвертым после Оренбурга, Абдулино и Аши межрегиональным маршрутом скоростных поездов из Уфы. Кроме того, в 2026 году планируется открыть маршруты Уфа — Самара и Уфа — Магнитогорск.

По данным Российских железных дорог, скоростной поезд «Ласточка» был разработан немецкой корпорацией Siemens AG. В Башкирии первый такой поезд запущен 1 апреля 2022 года по маршруту Уфа — Приютово. Сегодня «Ласточка» обслуживает маршруты до Иглино, Раевки, Чишмов, Инзера.

Идэль Гумеров