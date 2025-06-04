Великобритания в 10 раз увеличит поставки беспилотников Украине

Великобритания планирует увеличить инвестиции в создание беспилотников с целью поставить Украине 100 тыс. дронов в 2025 году. Это в десять раз больше, чем в 2024 году, сообщили в британском Минобороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В 2025 году Лондон вложит £350 млн для увеличения поставок дронов с 10 тыс. до 100 тыс. Эти средства станут частью пакета военной помощи Украине, который составит £4,5 млрд.

На заседании контактной группы по Украине 4 июня министр обороны Великобритании Джон Хили объявит о дополнительных инвестициях в размере £247 млн для обучения ВСУ. Он, как ожидается, также подтвердит поставку 140 тыс. единиц боеприпасов с начала 2025 года.