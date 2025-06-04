Вице-губернатор Кузбасса уволилась после ареста мужа по делу о мошенничестве

Ольга Турбаба уволена с поста вице-губернатора Кемеровской области. Причиной отставки в сообщении администрации правительства региона названа ее «собственная инициатива».

31 мая Центральный районный суд Кемерова отправил под стражу заместителя директора по коммерческим вопросам компании «Кемеровский ДСК» Александра Турбабу — супруга вице-губернатора. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Назначение на должность руководителя аппарата администрации Кемеровской области (затем — заместителя губернатора по внутренней политике) Ольга Турбаба получила в конце марта 2018 года за три дня до отставки губернатора Амана Тулеева. Ранее она занимала должность первого заместителя мэра Кемерова, которым в то время работал нынешний губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Валерий Лавский; Игорь Лавренков, Кемерово