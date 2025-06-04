РАН готовит сеть для талантливых школьников

Российская академия наук (РАН) готовит новый этап своего проекта по сотрудничеству со школами. Она намерена объединить в одну сеть уже существующие образовательные организации с углубленным изучением предметов и на их основе разрабатывать экспериментальные педагогические подходы. Минпросвещения уже подготовило законодательное оформление инициативы. Как выяснил “Ъ”, сначала этот подход апробируют в десяти учреждениях, а к 2040 году сеть базовых школ РАН должна распространиться на все регионы страны. Наработки этой сети предполагается передавать и обычным общеобразовательным школам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Во вторник, 3 июня, Минпросвещения опубликовало проект постановления о разработке, апробации и внедрению экспериментальных школьных программ. Они предполагают углубленное изучение математики, естественно-научных и гуманитарных предметов. Подготовит эти программы Научно-методический центр РАН, а учить по ним будут в базовых школах академии.

Проект «Базовые школы РАН» был запущен в 2018 году. В его рамках академия наук сотрудничает с общеобразовательными организациями. Предполагается, что талантливые школьники углубленно изучают профильные предметы под руководством ученых из РАН — для «ориентации на построение успешной карьеры в области науки и высоких технологий». Сейчас в 32 регионах РФ действует 108 базовых школ.

Представители РАН пояснили “Ъ”, что постановление разработано в связи с переформатированием проекта базовых школ. Новая концепция подразумевает создание сети таких школ, «работающих по единым принципам под научно-методическим и методическим руководством РАН». В них и будут разрабатываться и внедряться экспериментальные образовательные программы, упомянутые в постановлении. Сеть должна полноценно заработать к 2040 году. Ее главная задача — повышение интеграции науки и образования «посредством выстраивания эффективной системы взаимодействия между научными организациями, вузами, базовыми школами РАН». После этого наработки сети смогут использовать и обычные общеобразовательные школы.

Первый этап эксперимента объединит десять школ из семи регионов РФ, включая Крым и ДНР. Предполагается, что по мере развития проекта хотя бы одно такое учебное заведение появится в каждом регионе РФ. «Обучение в школах, вошедших в новый этап проекта, будет осуществляться по программам, вобравшим в себя лучшие и доказавшие эффективность методики,— заявили “Ъ” в пресс-службе РАН.— Также предусмотрено обязательное осуществление детьми учебно-исследовательской деятельности. В итоге школьники должны научиться формулировать гипотезы, выбирать способы их проверки, проводить эксперименты, анализировать данные и делать самостоятельные выводы. Такой подход к обучению позволит не только хорошо сдавать ЕГЭ или побеждать в олимпиадах. Главное — он даст возможность раскрыть потенциал детей, начать карьеру в науке и высоких технологиях. Цель проекта заключается в формировании кадрового потенциала для российской науки».

Профессор Института образования ВШЭ Олег Федоров указывает, что роль РАН в образовательной политике с каждым годом все усиливается, в том числе и по инициативе академии: «Экспертиза школьных учебников, базовые школы — яркие примеры такой деятельности». Однако эксперт сомневается, что выдающиеся ученые будут хороши как педагоги и авторы материалов для школьников. «Детям нужен особый фильтр, через который будут транслироваться представления о реальности. Он должен учитывать психофизиологические характеристики, особенности восприятия информации»,— поясняет господин Федоров. Впрочем, он признает, что в базовые школы «заведомо попадают талантливые школьники», которых не нужно мотивировать учиться — скорее, необходимо предоставить им максимальные возможности для научного развития. «Поэтому для таких школ программы, составленные РАН, могут иметь больше успеха. Но нужно быть очень осторожным при попытке трансляции таких материалов обычным детям и обращаться в этом случае к помощи квалифицированных педагогов и методистов»,— заключает эксперт.

Полина Ячменникова