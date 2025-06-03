Зеленский назначил генерала Драпатого командующим объединенными силами ВСУ

Экс-главком сухопутных войск вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-майор Михаил Драпатый решением президента Владимира Зеленского назначен командующим объединенными силами. Об этом сообщил господин Зеленский в своем Telegram-канале.

«Драпатый сосредоточится исключительно на боевых вопросах и назначен командующим объединенными силами, чтобы заниматься фронтом на 100%»,— заявил украинский президент. В свою очередь, сам генерал сообщил, что господин Зеленский не принял его отставку, которую тот подал из-за российского ракетного удара по расположению одного из учебных подразделений сухопутных войск ВСУ, и, более того, оставил его в строю и дал «новые задачи».

В обращении также обозначены и другие кадровые перестановки в украинской армии. Так, командующим силами беспилотных систем вместо Вадима Сухаревского назначен Роберт «Мадьяр» Бровди, а командующим десантно-штурмовыми войсками вместо Игоря Скибюка — Олег Апостол.

Дмитрий Сотак