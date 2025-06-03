Господдержку программируют на тиражи

Правительство обсуждает точечные меры поддержки разработчиков программного обеспечения (ПО) для ускорения перехода компаний на отечественные решения. Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин на пленарной сессии конференции ЦИПР-2025 в Нижнем Новгороде, сейчас помощь IT-сектору включает льготы по налогу на прибыль и пониженные тарифы страховых взносов. Такая господдержка укрепила IT-сектор, теперь правительство намерено сосредоточиться на повышении эффективности бюджетных трат за счет содействия разработкам с потенциалом тиражирования и массового внедрения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мишустин и его заместители Дмитрий Григоренко и Денис Мантуров призвали участников российской IT-отрасли и их промышленных заказчиков экономить усилия и ресурсы за счет широты применения импортозамещенного ПО

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Михаил Мишустин и его заместители Дмитрий Григоренко и Денис Мантуров призвали участников российской IT-отрасли и их промышленных заказчиков экономить усилия и ресурсы за счет широты применения импортозамещенного ПО

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Результаты трехлетней работы по переходу компаний ключевых отраслей экономики на использование отечественного ПО обсудили участники главного пленарного заседания конференции ЦИПР-2025. Как отметил Михаил Мишустин, процесс идет все интенсивнее, «причем во всех сегментах — от операционных систем и пользовательских приложений до сложных корпоративных платформ и технологий». Существенный вклад в рост спроса на российские продукты обеспечили индустриальные центры компетенций (ИЦК, объединяют представителей отраслей и разработчиков IT, которым необходимо заместить зарубежный софт). Всего таких центров 36, в них сосредоточено более 500 отраслевых заказчиков.

Импортозамещение ПО сопровождается активной поддержкой государством как разработчиков IT-решений, так и самих заказчиков. С 2025 года бизнес может учитывать расходы на это с двойным коэффициентом, что дает возможность сократить базу налога на прибыль. Для разработчиков сохраняется основная часть поддержки для IT-сектора, включая льготы по налогу на прибыль (пониженная ставка 5% при базовом размере ставки для других отраслей в 25%) и пониженные тарифы страховых взносов (7,6%). По словам премьера, благодаря в том числе помощи IT-сектор уверенно растет (см. “Ъ” от 2 апреля). Правительство продолжит поддерживать переход на отечественное ПО, пообещал он, Белый дом прорабатывает дополнительные меры.

Речь идет о точечной помощи разработчикам и заказчикам ПО — в условиях ожидаемой бюджетной консолидации и борьбы за эффективность госрасходов власти намерены сфокусироваться на содействии разработкам, имеющим потенциал тиражирования и массового внедрения своих продуктов, с приоритетом для проектов в области искусственного интеллекта и ПО с раскрытием исходного кода.

«Сегодня это очень важно, потому что без стимулирования спроса, без того, чтобы большое количество предприятий и компаний пользовались продуктом, масштабировать и сделать его конкурентоспособным невозможно»,— пояснил Михаил Мишустин.

Кроме того, премьер-министр предложил проработать механизм налогового стимулирования для компенсации части затрат компаний, самостоятельно занятых разработкой тиражируемых IT-решений при успешном их внедрении у себя. Он отметил, что правительство уже поддержало заявки крупных компаний о реализации своими силами более 100 проектов на сумму порядка 150 млрд руб. и такие разработки уже используются на других предприятиях. Налоговое стимулирование расширит такую практику, рассчитывают власти.

В свою очередь, ИЦК отчитались об итогах IT-импортозамещения. К примеру, по словам главы ПАО «Газпром нефть» Александра Дюкова, в настоящее время 84% IT-ландшафта нефтегазовой отрасли покрыто отечественным ПО. В металлургии этот показатель меньше и составляет 62,5%, отметил гендиректор холдинга «Севергрупп» Алексей Мордашов. В электроэнергетике — 82,4%, рассказал глава «Россетей» Андрей Рюмин. В то же время он посетовал на то, что выполнение мероприятий по технологической независимости потребует от компании затрат в 300 млрд руб. к 2030 году, тарифные источники покрывают только 30%, остальное потребует дополнительного роста тарифов. В ответ на это Михаил Мишустин призвал искать тиражируемые решения — именно для этого и создавались ИЦК.

Ускорение импортозамещения в IT стало одной из национальных целей, обозначенных Владимиром Путиным,— к 2030 году оно должно затронуть 80% предприятий. На ЦИПР-2024 Михаил Мишустин признавал, что препятствий немало и прежде всего это финансовые ограничения компаний (см. «Ъ-Online» от 21 мая 2024 года). Алексей Мордашов тогда предложил создать консорциум для разработки отечественного аналога ушедшей SAP (немецкий разработчик систем управления ресурсами организаций, ERP). «Северсталь» и СИБУР рассчитывали создать аналог SAP за пять лет, говорил бизнесмен (см. «Ъ-Online» от 21 мая 2024 года). Михаил Мишустин спросил, как идет работа.

«Оказалось, что все это гораздо дороже и сложней и требует более филигранной проработки»,— ответил Алексей Мордашов.

По его словам, пока идет отработка отдельных процедур и поиск платформы-основы для ERP. «Либо 1С преуспеет, в том числе вместе с РЖД, либо мы на базе Global (российская ERP-система.— “Ъ”). Но сейчас взять на себя обязательства мы не готовы»,— заметил господин Мордашов. Михаил Мишустин попросил его все-таки подумать, как сформировать такой консорциум, объяснив это тем, что решение необходимо и такие задачи нужно ставить ИЦК, предложив включиться в работу и исполнительному директору «Фармстандарта» Виктору Харитонину.

Как сообщили в секретариате «цифрового» вице-премьера Дмитрия Григоренко по итогам его встречи с главами ИЦК, Белый дом определил перечень ключевых проектов импортозамещения ПО, они будут находиться на особом контроле. Среди критериев отбора — критичность разработки для отрасли, возможность использования ПО в критической информационной инфраструктуре, выполнение проекта в интересах ОПК, а также реализация PLM-систем (комплексных решений для проектирования и производства сложной техники). «Важно, чтобы все проекты — как финансируемые за счет грантов, так и корпоративные — были реализованы в срок и успешно внедрены. Приоритетом является не источник финансирования, а достижение измеримых практических результатов»,— отметил чиновник.

Венера Петрова