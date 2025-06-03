Господдержку программируют на тиражи
Михаил Мишустин призвал участников ЦИПР экономить затраты за счет типового ПО
Правительство обсуждает точечные меры поддержки разработчиков программного обеспечения (ПО) для ускорения перехода компаний на отечественные решения. Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин на пленарной сессии конференции ЦИПР-2025 в Нижнем Новгороде, сейчас помощь IT-сектору включает льготы по налогу на прибыль и пониженные тарифы страховых взносов. Такая господдержка укрепила IT-сектор, теперь правительство намерено сосредоточиться на повышении эффективности бюджетных трат за счет содействия разработкам с потенциалом тиражирования и массового внедрения.
Михаил Мишустин и его заместители Дмитрий Григоренко и Денис Мантуров призвали участников российской IT-отрасли и их промышленных заказчиков экономить усилия и ресурсы за счет широты применения импортозамещенного ПО
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Результаты трехлетней работы по переходу компаний ключевых отраслей экономики на использование отечественного ПО обсудили участники главного пленарного заседания конференции ЦИПР-2025. Как отметил Михаил Мишустин, процесс идет все интенсивнее, «причем во всех сегментах — от операционных систем и пользовательских приложений до сложных корпоративных платформ и технологий». Существенный вклад в рост спроса на российские продукты обеспечили индустриальные центры компетенций (ИЦК, объединяют представителей отраслей и разработчиков IT, которым необходимо заместить зарубежный софт). Всего таких центров 36, в них сосредоточено более 500 отраслевых заказчиков.
Импортозамещение ПО сопровождается активной поддержкой государством как разработчиков IT-решений, так и самих заказчиков. С 2025 года бизнес может учитывать расходы на это с двойным коэффициентом, что дает возможность сократить базу налога на прибыль. Для разработчиков сохраняется основная часть поддержки для IT-сектора, включая льготы по налогу на прибыль (пониженная ставка 5% при базовом размере ставки для других отраслей в 25%) и пониженные тарифы страховых взносов (7,6%). По словам премьера, благодаря в том числе помощи IT-сектор уверенно растет (см. “Ъ” от 2 апреля). Правительство продолжит поддерживать переход на отечественное ПО, пообещал он, Белый дом прорабатывает дополнительные меры.
Речь идет о точечной помощи разработчикам и заказчикам ПО — в условиях ожидаемой бюджетной консолидации и борьбы за эффективность госрасходов власти намерены сфокусироваться на содействии разработкам, имеющим потенциал тиражирования и массового внедрения своих продуктов, с приоритетом для проектов в области искусственного интеллекта и ПО с раскрытием исходного кода.
«Сегодня это очень важно, потому что без стимулирования спроса, без того, чтобы большое количество предприятий и компаний пользовались продуктом, масштабировать и сделать его конкурентоспособным невозможно»,— пояснил Михаил Мишустин.
Кроме того, премьер-министр предложил проработать механизм налогового стимулирования для компенсации части затрат компаний, самостоятельно занятых разработкой тиражируемых IT-решений при успешном их внедрении у себя. Он отметил, что правительство уже поддержало заявки крупных компаний о реализации своими силами более 100 проектов на сумму порядка 150 млрд руб. и такие разработки уже используются на других предприятиях. Налоговое стимулирование расширит такую практику, рассчитывают власти.
В свою очередь, ИЦК отчитались об итогах IT-импортозамещения. К примеру, по словам главы ПАО «Газпром нефть» Александра Дюкова, в настоящее время 84% IT-ландшафта нефтегазовой отрасли покрыто отечественным ПО. В металлургии этот показатель меньше и составляет 62,5%, отметил гендиректор холдинга «Севергрупп» Алексей Мордашов. В электроэнергетике — 82,4%, рассказал глава «Россетей» Андрей Рюмин. В то же время он посетовал на то, что выполнение мероприятий по технологической независимости потребует от компании затрат в 300 млрд руб. к 2030 году, тарифные источники покрывают только 30%, остальное потребует дополнительного роста тарифов. В ответ на это Михаил Мишустин призвал искать тиражируемые решения — именно для этого и создавались ИЦК.
Ускорение импортозамещения в IT стало одной из национальных целей, обозначенных Владимиром Путиным,— к 2030 году оно должно затронуть 80% предприятий. На ЦИПР-2024 Михаил Мишустин признавал, что препятствий немало и прежде всего это финансовые ограничения компаний (см. «Ъ-Online» от 21 мая 2024 года). Алексей Мордашов тогда предложил создать консорциум для разработки отечественного аналога ушедшей SAP (немецкий разработчик систем управления ресурсами организаций, ERP). «Северсталь» и СИБУР рассчитывали создать аналог SAP за пять лет, говорил бизнесмен (см. «Ъ-Online» от 21 мая 2024 года). Михаил Мишустин спросил, как идет работа.
«Оказалось, что все это гораздо дороже и сложней и требует более филигранной проработки»,— ответил Алексей Мордашов.
По его словам, пока идет отработка отдельных процедур и поиск платформы-основы для ERP. «Либо 1С преуспеет, в том числе вместе с РЖД, либо мы на базе Global (российская ERP-система.— “Ъ”). Но сейчас взять на себя обязательства мы не готовы»,— заметил господин Мордашов. Михаил Мишустин попросил его все-таки подумать, как сформировать такой консорциум, объяснив это тем, что решение необходимо и такие задачи нужно ставить ИЦК, предложив включиться в работу и исполнительному директору «Фармстандарта» Виктору Харитонину.
Как сообщили в секретариате «цифрового» вице-премьера Дмитрия Григоренко по итогам его встречи с главами ИЦК, Белый дом определил перечень ключевых проектов импортозамещения ПО, они будут находиться на особом контроле. Среди критериев отбора — критичность разработки для отрасли, возможность использования ПО в критической информационной инфраструктуре, выполнение проекта в интересах ОПК, а также реализация PLM-систем (комплексных решений для проектирования и производства сложной техники). «Важно, чтобы все проекты — как финансируемые за счет грантов, так и корпоративные — были реализованы в срок и успешно внедрены. Приоритетом является не источник финансирования, а достижение измеримых практических результатов»,— отметил чиновник.