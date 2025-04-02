Господдержка минус кадры

В 2024 году значение индекса делового климата в IT за счет господдержки сектора достигло абсолютного рекорда с 2015 года — 101,7%, констатирует ежегодный мониторинг, подготовленный Центром конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. Основной же проблемой сектора, препятствующей амбициозным планам по запуску новых проектов по разработке отечественного программного обеспечения, необходимого в том числе для импортозамещения, был дефицит высококвалифицированных кадров, в 2024 году достигший критического уровня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Значение индекса делового климата в IT-отрасли (оценка текущих экономических условий и перспектив развития сектора) в 2024 году достигло 101,7% — это максимум не только с 2022 года (100,1%), но и за весь десятилетний период наблюдений (в 2015 году — 98,8%). Такие данные содержатся в мониторинге Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ. В опросе экспертов участвовали около 700 компаний из 30 регионов.

Улучшению оценок состояния отрасли способствовала господдержка (снижение налога на прибыль с 3% до 0%, пониженная ставка страховых взносов, льготное кредитование и др.).

Более трети IT-компаний (35%) в 2024 году назвали такую помощь высокоэффективной, хотя в 2022 году так считали только 19% респондентов — динамика сопоставима с ростом за это время доли организаций, воспользовавшихся господдержкой: с 21% в 2022 году до 34% в 2024 году. Впервые за три года в 2024 году доля IT-компаний, запустивших новые проекты по разработке отечественного ПО, превысила отметку в 50%, составив 53%.

Компании постепенно адаптируются к санкциям: более половины респондентов (56%) не заметили влияния усиливающегося в 2024 году по сравнению с 2023 годом охвата ограничений на динамику деловой активности предприятий. Противоположного мнения придерживается почти треть компаний (32%).

Ограничивал же развитие IT-компаний дефицит высококвалифицированных разработчиков — этот фактор назвал главным барьером в 2024 году 61% респондентов (на втором месте — недостаток финансов, 45%).

Острота проблемы наметилась в пандемийном 2020 году, но достигла пика в 2024 году на фоне отъезда разработчиков за границу и недостатка научно ориентированных IT-специалистов (со знаниями, необходимыми для интеграции в ПО новых передовых технологий, включая искусственный интеллект). В 2024 году оба фактора были равнозначными: на них указали по 30% респондентов, при этом роль первого снижается (в 2023 году на проблему указали 34% опрошенных), а второго — усиливается (в 2023 году — 20% респондентов). Значение индекса кадровой уязвимости (показывает масштабы и направленность реагирования отраслей на комплекс кадровых проблем) увеличилось в 2024 году до 16,3 пункта с 1,4 пункта в 2021 году (в 2022 году — 3,6 пункта, в 2023 году — 14,1 пункта).

В ближайшие годы можно ожидать, с одной стороны, ухудшения ситуации с IT-кадрами, с другой — прогресса в области частичной или полной их замены на инструменты ИИ, полагает руководитель управления разработки «СКБ Контур» Алексей Кирпичников, при этом два-три года первый тренд будет сильнее. Нехватка квалифицированных специалистов ощутима сразу по нескольким причинам, в числе которых возросшая рабочая нагрузка из-за увеличения числа проектов и клиентской базы, а также трата ресурсов на импортозамещение. Кадровый кризис активно подталкивает компании на использование инструментов ИИ, отмечает и глава службы управления персоналом «Газинформсервиса» Анна Прабарщук, но они лишь отчасти могут нивелировать влияние недостатка специалистов.

Венера Петрова