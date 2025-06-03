Шадаев рассказал, когда в российских самолетах появится интернет 5G

Министр цифрового развития Максут Шадаев рассказал, что интернет 5G появится в российских самолетах в 2027 году. Тогда же, по его словам, в стране появится спутниковый интернет, передает «Первый канал».

Господин Шадаев уточнил, что обеспечить бесперебойный интернет в самых труднодоступных местах крайнего Севера, на всем протяжении северного морского пути и в небе должна отечественная низкоорбитальная группировка «Рассвет». По его словам, шесть спутников уже находятся в космосе.

Сегодня гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил, что национальный проект по космосу предусматривает запуск 886 спутников широкополосного интернета «Рассвет». К 2027 году планируется запуск и коммерческое использование 288 из них.

Подробнее — в материале «Ъ» «Условный Рассвет».

Екатерина Отрашкевич