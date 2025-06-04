Прием витамина D улучшил память у женщин, но практически не повлиял на когнитивные функции мужчин — таковы результаты масштабного исследования ученых из США. Российский эксперт подтверждает важность витамина D для работы мозга. Однако подчеркивает, что «системных и убедительных» доказательств различий в его действии для мужчин и женщин пока не получено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Ученые из Института неврологии и поведения человека при Калифорнийском университете изучили взаимосвязь между уровнем витамина D и когнитивными функциями у взрослых людей. Результаты, представленные на ежегодном собрании Американской психиатрической ассоциации APA-2025, опубликовал портал Medscape; в России на них обратило внимание издание «Медвестник».

Как сообщается, в ходе пятилетнего эксперимента 25 871 человек (женщины и мужчины) принимали витамин D3 (2000 МЕ/день) и жирные кислоты омега-3 «морского» происхождения. Другая группа получала плацебо. Затем ученые выбрали 1132 участников (57% женщины, 43% мужчины; средний возраст составил 62 года). Они прошли нейропсихологическое тестирование для оценки кратковременной памяти и подвижного интеллекта (способность мыслить логически, анализировать и решать задачи, выходящие за пределы предыдущего опыта). Также эти люди сдали образцы крови и прошли МРТ-сканирование, что оценили различные биомаркеры, которые могут коррелировать с процессом старения.

Среди прочего, ученые изучили длину теломер участников эксперимента. Речь идет об особых структурах, расположенных на концах хромосом. Они состоят из повторяющихся последовательностей ДНК и играют важную роль в клеточном старении — в частности, защищают генетический материал от повреждений и укорачивания.

Исследование показало, что прием витамина D3 значительно снизил истощение теломер. Добавление же омеги-3 не оказало на этот процесс существенного влияния.

Кроме того, ученые обнаружили корреляцию между высоким уровнем витамина D в плазме у женщин и лучшей памятью, а также более крупными подкорковыми структурами мозга. Также отмечалась тенденция к увеличению объема таламуса (это важный отдел головного мозга, который собирает информацию от органов чувств и перенаправляет ее в различные области коры для обработки). Напротив, у мужчин более высокий уровень витамина D ассоциировался с меньшими объемами таламуса и других структур мозга. Впрочем, одна из авторов исследования Меган Редди подчеркнула, что гендерные различия связи между витамином D, когнитивными функциями и объемом мозга требуют дальнейшего изучения.

Невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройберга) Галина Чудинова подтверждает, что витамин D — это не просто регулятор обмена кальция, но и активный участник множества процессов в организме. Известно, что он влияет на иммунную систему, работу сосудов и нейронов, а также модулирует клеточный рост. Смертность от онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета выше в регионах с низкой инсоляцией, а выживаемость при онкологических заболеваниях выше летом — и эти процессы также связывают с уровнем витамина D. «Однако большая часть этих данных носит наблюдательный или экспериментальный характер, включая исследования на животных. На уровне популяции пока нет достаточной доказательной базы,— говорит госпожа Чудинова.— Особенно это касается предполагаемых различий действия витамина D у мужчин и женщин: хотя есть отдельные работы, системных и убедительных доказательств пока не получено. Возможно, они проявятся в будущем, когда накопится больше исследований».

Наталья Костарнова