Взорвавшему пятиэтажку в Подмосковье мужчине утвердили пожизненный срок

Первый апелляционный суд общей юрисдикции утвердил пожизненное заключение для Алексея Зарубина, жителя подмосковного города Ступино, который в 2022 году устроил взрыв газа в многоквартирном доме. Об этом сообщила пресс-служба суда «РИА Новости».

Приговор Московского областного суда от ноября 2024 года оставлен без изменений. Алексей Зарубин был признан виновным в гибели шести человек, включая жену и троих детей. Кроме того, в результате взрыва пострадали еще четыре жильца, получив серьезные травмы, а подъезд дома был частично разрушен, что нанесло значительный материальный ущерб владельцам квартир.

Как установил суд, 11 апреля 2022 года в состоянии алкогольного и наркотического опьянения Алексей Зарубин поругался с женой из-за частых ссор. После этого он решил убить супругу и детей, замаскировав преступление под взрыв бытового газа. Для этого он перекрыл вентиляционное отверстие кухни детским одеялом, разгерметизировал участок гибкой газовой подводки и поджег газовую смесь зажигалкой. От удара взрывной волны обрушился подъезд. Сам обвиняемый укрылся в туалете.

Подробнее о деле — в материале «Ъ».