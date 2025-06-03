КГИОП рекомендовал признать Фарфоровскую набережную объектом культурного наследия

Участок проспекта Обуховской Обороны между домами № 127 и № 151 в Невском районе Петербурга получит статус выявленного памятника культурного наследия. Соответствующую рекомендацию дала комиссия комитета государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участок проспекта Обуховской между домами № 127 и № 151 в Невском районе Санкт-Петербурга, получивший статус выявленного памятника культурного наследия

Фото: КГИОП Участок проспекта Обуховской между домами № 127 и № 151 в Невском районе Санкт-Петербурга, получивший статус выявленного памятника культурного наследия

Фото: КГИОП

Как сообщает пресс-служба ведомства, данный участок, известный как Фарфоровская (Шлиссельбургская) набережная был построен в 1926-1928 гг. Проект разработали архитекторы Б.Д. Васильев и Е.В. Тумилович. За архитектурное оформление отвечал В.А. Витман, известный как соавтор первого генплана Ленинграда, а также архитектор памятника В.Володарскому на проспекте Обуховской Обороны и памятника жертвам Кровавого воскресенья на кладбище Памяти жертв 9-го января.

Каменная набережная имеет два яруса, спуски, пандусы и пристань. В оформлении стенок и спусков использованы гранит и диабаз. Терраса, расположенная на набережной напротив здания Императорского фарфорового завода, имеет статус памятника с 2024 года.

Как ранее сообщал «Ъ-СПб», реставрация Конюшенного ведомства начнется летом 2025 года.

Андрей Кащавцев