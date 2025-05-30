Работы по устранению аварийности Конюшенного ведомства начнутся летом 2025 года

Реставрация Конюшенного ведомства в Санкт-Петербурге начнется летом 2025 года, в этот период стартуют работы по устранению аварийности объекта. Об этом в рамках прямой линии с членами правительства заявил вице-губернатор Владимир Омельницкий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Проект будет осуществлять ООО «Ведомство». Памятник был передан компании по программе «Рубль за метр». В рамках нее обществу с ограниченной ответственностью дается 2 года на проектирование и 5 лет на реставрацию.

Ранее реализацию проекта приостанавливали из-за судебных разбирательств. В рамках мирового соглашения Петербурга и «Ведомства» работы должны быть закончены к 2031 году.

Дарья Астанина