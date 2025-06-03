Вендинги снабдят биометрией

Энергетики снова могут начать продавать в вендингах, но теперь по биометрии. Покупатели должны будут настроить оплату через приложение банка или «Госуслуги», чтобы подтвердить возраст. Такие сервисы появится в автоматах уже этим летом, сообщили «Известиям» в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Энергетические напитки приносили владельцам таких устройств около 3 млрд руб. в год, это пятая часть от всей выручки. Однако с марта 2025-го продажа стала легальна только для совершеннолетних. Из-за этого практически все вендинговые аппараты лишились этой позиции, делятся участники рынка с “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Биометрия станет единственным способом вернуть товар, но пока остаются юридические риски, отметил президент Союза операторов торговых автоматов Леонид Нестеренко: «В законе прямо не прописано, что продавать энергетик через вендинг с помощью биометрии можно. Это высокий риск для предпринимателей, могут последовать вопросы от регуляторов. То есть придется по совокупности разных статей из различных документов доказывать, что делать это не запрещено. Была такая гипотеза, что для того, чтобы предпринимателю реализовывать сценарий биометрии, нужно разработать ее и установить соответствующую систему. Для оператора это, конечно, непосильные затраты.

Но сейчас удалось договориться и решить этот вопрос через уже существующие коммерческие биометрические системы банков, потому что при таком сценарии мы фактически не заходим в контур идентификации возраста, а получаем только бинарный ответ: "да" либо "нет".

То есть запрос подается автоматически, и уже идет взаимодействие на уровне коммерческой или Единой биометрической системы, "Госуслуг". Происходит сверка с данными пользователя, приходит ответ, и автомат выдает товар. Это затраты только на доработку самого устройства, установку камеры либо терминала биоэквайринга. Есть и траты на тарифы, они довольно высоки в базе своей, но мы ведем переговоры о возможном дифференциальном режиме, демпинге для индустрии вендинга, потому что у нас низкий чек, мы в целом не сможем нести высокие затраты».

В конце мая разрешить применять биометрические данные в том числе для покупки энергетиков предложили в Минцифры. Там уточнили, что подготовили поправки в закон, они находятся сейчас на рассмотрении. Но есть сомнения, что покупатели ради этого будут сдавать свои данные, говорит глава ассоциация «Финансовые инновации» Роман Прохоров: «Основная проблема в том, что сейчас у нас в Единой биометрической системе, где хранятся соответствующие образцы, их порядка 1,8 млн. Это меньше 2% от экономически активного населения России на данный момент. Поэтому ожидать, что эта услуга будет массовой, пока сложно. Люди не горят желанием сдавать биометрию, потому что достаточно много опасений, что она может утечь. А о том, какие преимущества такая система несет, говорят не очень много, и плюсы для граждан, в общем, пока не очень очевидны.

Подозреваю, что биометрия не спасет вендинговый бизнес, учитывая количество тех, кто ею может воспользоваться. И вряд ли потребители будут пытаться сдавать биометрию для того, чтобы покупать энергетики из таких автоматов.

При этом, учитывая, что эта разработка — не закрытое ноу-хау, она в принципе уже фактически реализована. Это, в частности, оплата улыбкой от "Сбера". Здесь вопрос в том, чтобы перенести это на другие площадки. Эти затраты можно оценить в сумму не больше 10 млн руб. А вот само распространение на уже конкретные аппараты измеряется уже тысячами рублей».

Протестировать систему собираются в аппаратах FitVend, в разработке участвовал банк «Ак Барс». Как отмечают в компании, сам платеж займет четыре секунды. На установку оборудования потребуется до полугода. Еще столько же нужно будет предпринимателям, чтобы проверить новинку, поделилась владелица сети вендинговых автоматов Ирина Пфайфер: «В зданиях столовых около учебных центров половину продаж занимали именно энергетические напитки, а в устройствах вблизи банков на них проходилось 10%. Вот в первом случае мы будем использовать эту систему биометрии, чтобы была возможность увеличить продажи. Еще пока очень непонятно, как эта система будет действовать, сколько потребуется на ее обкатку. Даже с обычными терминалами или с QR-кодами сейчас очень много перебоев с сетью и платежами.

Я в своих снековых автоматах буду внедрять биометрию не менее чем через полгода после того, как эта система запустится. Посмотрю на опыт конкурентов и от этого оттолкнусь. Возможно, в городах-миллионниках окупаемость повыше. Если мы говорим о других регионах, то придется цену поднимать, чтобы окупить новое оборудование. Это критично, там покупатели не готовы сильно переплачивать».

Кроме того, систему оплаты по биометрии планируют внедрять и в кассы самообслуживания в розничных сетях.

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Анжела Гаплевская