Энергетики зарядят по паспорту

Сервисы доставки ввели ограничения на покупку энергетических напитков. Теперь перед оплатой заказа, в котором есть энергетик, в приложении появляется предупреждение: «При доставке курьер проверит ваш возраст». Необходимо предъявить паспорт или водительские права. Дело в том, что с 1 марта вступил в силу запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним. За нарушение грозят штрафы от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб. На этом фоне одни сервисы скрыли изображения этих напитков на онлайн-витринах. Среди них «Купер», Delivery Club, «Пятерочка». Другие и вовсе решили отказаться от их продажи. Например, «Яндекс Маркет» и «Яндекс Еда», рассказали “Ъ FM” в пресс-службе сервисов. Приобрести энергетики можно только в «Лавке», но опция «оставить заказ у двери» недоступна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

На Wildberries такие напитки давно отнесены к категории «18+», говорит представитель маркетплейса Дмитрий Борщевский: «В связи с вступлением в силу запрета на продажу энергетических напитков и зажигалок несовершеннолетним, мы заранее внедрили необходимые меры контроля. На платформе такие товары уже давно отнесены к категории "18+", а изображения карточек данной продукции автоматически скрываются без акцептирования своего возраста. Дополнительно мы уже обновили инструкции для менеджеров ПВЗ. Выдача энергетиков клиентам возможна только при предъявлении документа, подтверждающего совершеннолетие».

Осенью маркетплейсы вновь попросили власти поддержать онлайн-продажи алкоголя с проверкой покупателя при помощи биометрии. В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) тогда отмечали, что теневой бизнес легко обходит запрет на торговлю напитками без верификации возраста. А число запросов в крупных поисковиках по ключевым словам «алкоголь с доставкой» ежегодно увеличивается более чем в два раза. Но официальный запуск такого механизма, по оценкам АКИТ, возможен только спустя полгода после его одобрения государством. Компаниям потребуется время, чтобы технологически перестроиться.

В январе замминистра финансов Алексей Сазанов, комментируя дискуссии об онлайн-торговле вином указал, что «вопрос заморожен, законопроекты лежат без движения». Если опыт продажи энергетиков по паспортам будет удачным, обсуждения могут возобновить, считает эксперт по маркетплейсам Артем Бобцов: «Покупатели энергетиков давно привыкли к тому, что проверяют документы. Во многих регионах уже давно регламентирована продажа таких напитков с определенного возраста. В пунктах выдачи заказов в этих регионах также всех заставляют предъявлять документы, если возникают подозрения.

И знаю на собственном семейном опыте, что у молодежи действительно с этим есть сложности, им без документов энергетики не продают. Думаю, что общественный механизм спокойно подстроится под новую регуляторику, проблем не будет. "Оставить у двери" — известная лазейка. Очевидно, что ее уберут. Например, при онлайн-покупке лекарств данная опция недоступна. Маркетплейсы это делают элементарно: в интерфейсе системы убирается одна галочка. Что касается возможного распространения на другие категории, думаю, что и продавцы алкоголя, и маркетплейсы посмотрят на результаты этого эксперимента с паспортами со своим далеко идущим интересом.

Как только продажа энергетиков будет успешно осуществляться по такому алгоритму хотя бы полгода, думаю, они придут, с инициативой, чтобы им разрешили продавать сначала пиво, сидр, максимум вино, а затем, возможно, и крепкий алкоголь».

По последним оценкам НИФИ Минфина, из-за нелегальной торговли алкоголем российский бюджет в 2023-2027 годах недополучит 253 млрд руб. А доля фальсификата в онлайн-продажах алкоголя составляет 53%.

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Екатерина Вихарева