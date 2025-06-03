Хинштейн: мосты в Брянской и Курской областях подорвали для запугивания общества

Подрыв мостов в Брянской и Курской областях был направлен на устрашение мирного населения, поскольку в результате пострадали сотни граждан. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн.

«Все это делалось с одной целью — запугать наш народ, подорвать общество»,— написал господин Хинштейн в Telegram-канале. По его мнению, причастным к происшествиям не удастся запугать население. Господин Хинштейн уточнил, что все виновные понесут ответственность за содеянное.

Автомобильный мост в Брянской области обрушился на проходивший пассажирский поезд Климово—Москва вечером 31 мая. Второе происшествие случилось в ночь на 1 июня. Обрушился железнодорожный мост, после чего поезд рухнул на автомобильную дорогу. В результате двух подрывов погибли семь человек, 113 пострадали.

Подробнее о происшествиях — в материале «Отложенные взрывы».

Екатерина Отрашкевич