Русский мигрантами не сдается

Около трети мигрантов не сдали обязательный экзамен по русскому языку. При этом половина из них не справились с заданиями и со второй попытки, заявили в Минобрнауки. Тестирование для иностранных граждан, которые желают получить трудовой патент или разрешение на работу, ввели еще в 2015 году. С тех пор правила неоднократно менялись, сейчас экзаменуемый должен правильно ответить не менее чем на 70% вопросов по русскому языку. В то же время проходной балл по истории России и основам национального законодательства заметно ниже — 50%. В прошлом году количество не сдавших миграционный экзамен по русскому языку было на том же уровне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

С чем связаны такие результаты? И как на ситуацию реагирует российский бизнес? Эту тему “Ъ FM” обсудил с руководителем проекта BRICS Mobility по организованной и трудовой миграции Натальей Вершининой: «Это влияет на отток рабочей силы из России. Важно понимать, что этот экзамен нужен не только для граждан СНГ, но и для людей, которые получают разрешение на работу по квотным профессиям. Речь о тех, кто приезжает, условно, на контракт на 10-12 месяцев. Они должны выучить русский язык и до этого момента не могут работать. Получается, что у них срок пребывания здесь сильно сокращается. И если они не проходят тестирование, то работодатель за свой счет оплачивает им обратный билет. Не всегда эти знания им нужны, потому что это не те граждане, которые приезжают с семьями, не те, кто приезжает работать к нам на несколько лет. Между тем задания к этому тесту давно являются предметом обсуждения. Безусловно, он проверяет понимание русского языка, но есть сложные вопросы, на которые можно ответить неоднозначно.

Необходимо ли, например, овощеводу, который приезжает на десять месяцев, чтобы собирать урожай в каком-нибудь регионе России, знать падежи, вопрос дискуссионный.

Если раньше было немного вариантов тестов, то сейчас организации, которые проводят экзамен, обязали менять их минимум раз в месяц. С одной стороны, это правильно, так как станет дополнительной проверкой кандидатов на знание языка. Но мы как эксперты склоняемся к тому, что этот экзамен необходим только для тех, кто претендует на получение патента, тех, кто работают курьерами, тех, кто работает с коренным населением, кому необходим русский для адаптации здесь. Больше всего пострадает российский бизнес. Ведь и обучение идет за счет работодателя, как и все экзамены, и все пересдачи. Все это, соответственно, сказывается на финальной стоимости конечного продукта».

По данным СМИ, сейчас размер госпошлины за сдачу экзамена мигрантов составляет от 4 тыс. до 6 тыс. руб. в зависимости от региона. В апреле 2024-го коммерческие организации лишились права проводить обязательное тестирование по русскому языку. С тех пор количество не сдавших резко увеличилось, с 3% до 30%. Такой скачок прежде всего был связан с коррупцией на местах, считает глава общественной организации «Таджикская диаспора НУР» Алимамад Боймамадов: «Это было не приемом экзаменов, а методом сбора денег с этих мигрантов. Создавались какие-то структуры для проведения тестирования, с кандидатов брали деньги. Все проходило фиктивно, они не то что русский язык не знали, а даже не присутствовали на экзамене. Просто с них собирали деньги и раздавали эти сертификаты. Это было массовое явление. То есть раньше мигрант понимал, что заплатит и получит этот документ, а сейчас есть понимание, что надо готовиться по-настоящему».

Ранее 19 российских вузов, включая РУДН, получили предупреждения от Рособрнадзора. Их обвинили в нарушении требований к проведению тестирования для мигрантов. Ситуацию прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин и призвал усилить контроль за проверкой заданий. При этом в конце мая власти предложили освободить от сдачи обязательных экзаменов тех мигрантов, которые приезжают в РФ по правительственной квоте. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что эта мера коснется больше 150 тыс. иностранных граждан, в основном речь идет о работниках промышленности, а также сотрудниках горнодобывающих и строительных компаний.

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Никита Путятин