Врачам-мигрантам поверили на слово

Минздрав не поддержал идею думского комитета по охране здоровья о дополнительном обязательном тестировании медиков с иностранным гражданством на знание русского языка. В ведомстве заявили, что законодательство уже предусматривает необходимость подтверждения владения письменной и устной речью на этапе получения аккредитации и этого достаточно. Во время существующих тестов проверяется лишь базовый уровень без учета узкопрофессиональной лексики, говорят опрошенные “Ъ” медицинские эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Медики-иностранцы не нуждаются в дополнительных тестах на знание русского языка, уверены в Минздраве

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Медики-иностранцы не нуждаются в дополнительных тестах на знание русского языка, уверены в Минздраве

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР) анонсировал возможность введения обязательного тестирования медиков с иностранным гражданством на знание русского языка в начале 2025 года. Тогда он поделился статистикой из 69 регионов, в которых работают 4,93 тыс. иностранных медиков (3,36 тыс.— врачи, 1,57 тыс.— средний медперсонал).

Всего, по данным господина Леонова, в системе здравоохранения трудятся около 7 тыс. иностранных специалистов, что составляет 0,5% от общего числа медработников.

Комитет, по словам Сергея Леонова, выявил проблемы со знанием русского языка у иностранных медработников (не конкретизируется, в чем конкретно они заключались) в семи регионах, после чего депутат направил в Минздрав предложение о дополнительном тестировании.

В ведомстве идею не поддержали. В своем отзыве замминистра здравоохранения Татьяна Семенова сослалась на закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», в котором прописано, что получившие за рубежом медицинское, фармацевтическое или иное образование граждане могут осуществлять деятельность в стране в случае признания образования Россией. Ведомство напоминает, что аккредитация медиков и фармацевтов проводится только на русском языке при помощи последовательного прохождения ряда этапов — тестирования, оценки практических навыков «в симулированных условиях» и решения «ситуационных задач».

В результате, утверждают в Минздраве, уже сегодня медработники проходят многоэтапный процесс подтверждения своей квалификации независимо от страны происхождения, и этого достаточно. Татьяна Семенова отметила, что в законе «О правовом положении иностранных граждан в РФ» нет оснований для включения в процедуру аккредитации иностранных медицинских работников проверки знания русского языка и их «коммуникативных навыков». Не существует также оснований и для проведения мониторинга уже работающих иностранных специалистов на предмет знания языка.

Уровень владения русским языком среди врачей-иностранцев обсуждался 29 января на заседании думского комитета по охране здравья (после него и было решено обратиться в Минздрав). Замглавы ведомства Олег Салагай тогда предостерег от того, чтобы борьба за права пациентов не превратилась в кампанию по стигматизации медиков, которые давно работают в России и «хорошо знают язык, но, например, говорят с акцентом»: «Ни в коем случае не должны пострадать наши коллеги, если кому-то не понравилась их фамилия или особенности звукоизвлечения».

Сергей Леонов позицию Минздрава 13 мая не комментировал. Критически на отзыв отреагировал член Совета по правам человека при президенте Кирилл Кабанов. «Действительно, зачем врачу в российской поликлинике знание русского языка?» — написал он в своем Telegram-канале. Нанимаемые в качестве врачей иностранные мигранты, как правило, имеют низкий уровень подготовки, по-русски часто не разговаривают и не понимают говорящих на русском пациентов, заявляет господин Кабанов. Это, по его мнению, может негативно влиять в том числе на точность постановки диагноза.

Генеральный директор и главный врач Скандинавского центра здоровья Наталья Гаврилова обращает внимание на закон «Об охране здоровья граждан», который требует от всех медработников соблюдения квалификационных стандартов, но не конкретизирует языковые требования.

Регионы, по ее словам, самостоятельно вводят такие тестирования, что создает правовую неоднородность. «Аккредитация действительно включает языковой компонент, но тестирует только базовый уровень, не покрывает узкопрофессиональную лексику и не предусматривает периодический контроль»,— поясняет госпожа Гаврилова. Ситуация, считает эксперт, требует «системного решения», а не точечных инициатив: «Необходим четко разработанный стандарт медицинского русского языка для профессиональной коммуникации, должен быть переходный период для уже работающих медиков, должны быть разработаны кейсы для симуляционного экзамена».

Основатель и научный руководитель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо считает, что вводить дополнительное тестирование врачей-иностранцев на знание русского языка не нужно. Вместе с тем, считает она, врачи из стран Средней Азии для работы в российских медучреждениях должны получать профессиональное дополнительное образование в нашей стране или в Европе и США. Отметим, по данным Сергея Леонова, основными странами происхождения медиков-мигрантов являются Таджикистан, Узбекистан, Казахстан и Киргизия.

Наталья Костарнова