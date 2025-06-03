Турчак поставил «двойку с большим минусом» за доклад о реформе МСУ

Глава Республики Алтай Андрей Турчак поставил «неуд» полпреду правительства в Госсобрании (парламенте) региона Михаилу Маргачеву за доклад по муниципальной реформе. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале 3 июня по итогам заседания правительства республики.

«Для чего вы это делаете? Для того, чтобы запутать окончательно всех жителей? Вас попросили выйти на трибуну, чтобы людям объяснить, что ровным счетом ничего на земле не меняется. Маргачеву — двойка с большим минусом»,— отругал господин Турчак полномочного представителя правительства.

Поясняя доклад полпреда, глава республики отметил, что переход на одноуровневую систему местного самоуправления (МСУ) нужен «прежде всего для удобства жителей» и «людям должно быть понятно, что мы предлагаем». Например, районные советы будут сами определять, как избирать главу муниципального округа: на прямых выборах или депутатами из числа кандидатур, предложенных главой республики.

О решении перейти на одноуровневую модель МСУ Андрей Турчак сообщил на встрече с главами муниципалитетов 14 мая. Реформа осуществляется в разных регионах России после принятия федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

Как местное самоуправление было организовано в России со времен Рюрика до наших дней — в материале «Ъ».

Божена Иванова