«Нижний» оставили верхним

«Нижний Новгород», который проиграл по сумме двух стыковых матчей «Сочи», кажется, все равно сохранит место в высшем дивизионе российского футбола. Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) рекомендовало исполкому Российского футбольного союза (РФС) именно нижегородцами, финишировавшими в чемпионате 13-ми, заполнить вакантный слот в своем турнире, образовавшийся из-за краха «Химок».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Момент матча «Пари Нижний Новгород» — «Сочи», 31 мая

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Момент матча «Пари Нижний Новгород» — «Сочи», 31 мая

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Состоявшееся во вторник общее собрание клубов Российской премьер-лиги решало очень неожиданную для нее проблему. Чемпионат страны, который впервые выиграл «Краснодар», завершился еще 24 мая, но в течение недели с лишним было непонятно, что делать с одним из 16 слотов в высшем дивизионе отечественного футбола.

Возникла проблема из-за ситуации с подмосковными «Химками». В конце первенства выяснилось, что они находятся в катастрофическом финансовом положении.

А в день его окончания Российский футбольный союз все-таки лишил клуб, уже перешедший под внешнее управление РПЛ, но от задолженностей так и не избавившийся, лицензии на право выступать в Премьер-лиге. Попытка «Химок» оспорить решение также не привела к успеху.

Осложнил ситуацию тот факт, что спортивные показатели позволяли им в РПЛ остаться. Команда заняла 12-е место, на строчку выше «зоны переходных матчей». При этом РФС зафиксировал прямой вылет оказавшихся на 15-й и 16-й позициях «Оренбурга» и воронежского «Факела» (их места достались калининградской «Балтике» и московскому «Торпедо», лучшим в первой лиге, втором по рангу дивизионе), а клубам, финишировавшим сразу за «Химками», не досталось никаких бонусов. Их обязали играть стыковые встречи с представителями первой лиги. Грозненский «Ахмат», 14-й в таблице, в своих взял верх над екатеринбургским «Уралом», а «Нижний Новгород», всего на два очка отставший от химчан, не справился с «Сочи». Причем нижегородцы сначала одолели сочинцев на выезде — 2:1, а затем уступили им дома — 1:3.

При этом оказалось, что в регламенте РФС не содержится совершенно четкого указания на то, как поступать в подобных случаях. Он лишь отмечает, что при заполнении вакантного слота «преимущество» должны иметь клубы, выступавшие в дивизионе высшем.

Глава РПЛ Александр Алаев, комментируя итоги общего собрания, признал, что «однозначной трактовки в регламенте нет», а «по смыслу тот, кто выше, и должен остаться». Именно с такой точкой зрения согласились руководители клубов, отдавая приоритет «Нижнему Новгороду».

Источник “Ъ”, знакомый с ходом собрания, рассказал, что «по большому счету иные варианты и не рассматривались». По его словам, наиболее радикальный — с сокращением Премьер-лиги до 15 команд — был «отброшен», поскольку его последствия были бы крайне негативными: «Это и имиджевые потери, и неритмичный календарь, какой неизбежно будет при нечетном количестве участников турнира». Собеседник “Ъ” добавил, что трудностей можно было бы избежать, если бы в отечественном футболе «эффективнее и жестче» применялась мера в виде снятия очков с клуба за невыполнение, как в случае с «Химками», обязательств перед игроками или другими клубами: «Тогда они бы вылетели по спортивному принципу». По данным «РИА Новости», решение оставить «Нижний Новгород» было поддержано подавляющим большинством голосов. Против него выступил только «Зенит», до краснодарского взлета шесть раз подряд становившийся чемпионом страны, а «Сочи» воздержался.

Формально итог общего собрания клубов РПЛ имеет рекомендательный характер. Его еще должен утвердить исполком РФС, который, вероятно, соберется уже на этой неделе. Однако на практике в таких вопросах его мнение совпадает с мнением лиги.

Алексей Доспехов