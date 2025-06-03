Суд оставил под стражей бывшую замглавы курского фонда капремонта

Курский областной суд оставил без удовлетворения жалобу защиты бывшего заместителя руководителя местного фонда капремонта Ольги Минаковой на ее заключение под стражу по делу о посредничестве при передаче взятки. Как следует из апелляционного постановления, решение о ее аресте в СИЗО по 24 июня оставлено в силе.

Госпожу Минакову задержали 25 апреля этого года. Региональное управление Следственного комитета России возбудило в ее отношении уголовное дело о посредничестве в процессе дачи взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). По версии следствия, незадолго перед задержанием 47-летняя сотрудница фонда получила от знакомой 3 млн руб., которые необходимо было передать судье Ленинского райсуда Курска за совершение ею входящих в ее служебные полномочия действий, а именно — за назначение некоей подсудимой наказания, не связанного с лишением свободы. Деньги Ольга Минакова предала третьему лицу.

Следствие предъявило обвинение госпоже Минаковой. Промышленный райсуд Курска заключил ее под стражу, хотя она написала явку с повинной и дала признательные показания. Ранее в Следственном комитете сообщали, что по делу арестован некий 48-летний сотрудник коммерческой организации.

Уголовное дело было возбуждено по материалам регионального УФСБ. Врио губернатора Александр Хинштейн после задержания госпожи Минаковой требовал отстранить ее от работы.

Сергей Толмачев