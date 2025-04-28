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СКР: в деле замглавы курского фонда капремонта появился еще один фигурант

Управление СКР по Курской области раскрыло подробности уголовного дела замглавы регионального фонда капремонта (ФКР) Ольги Минаковой. Как сообщили в ведомстве, в отношении 47-летней сотрудницы ФКР и 48-летнего работника коммерческой организации возбуждено уголовное дело о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, фигуранты «способствовали в достижении и реализации соглашения в даче взятки должностному лицу» в размере 3 млн руб. Эти средства предназначались за некие незаконные действия.

Обоим фигурантам предъявлено обвинение. По ходатайству следствия они отправлены в СИЗО.

Уголовное дело было возбуждено по материалам регионального УФСБ. Как сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, госпожа Минакова была задержана на прошлой неделе. Ее отстранили от занимаемой должности.

Алина Морозова

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