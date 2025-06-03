Роспотребнадзор: заболеваемость ВИЧ-инфекцией в 2024 году снизилась на 10%

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России в 2024 году снизилась на 10% по сравнению с 2023 годом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее данным, по итогам 2024 года тестирование на ВИЧ прошли 52 млн человек.

«Ситуация по ВИЧ-инфекции требует пристального внимания, несмотря на то, что заболеваемость снижается. И заболеваемость прошедшего года ниже среднемноголетней на 31,5%. То есть здесь есть определенная динамика»,— сказала госпожа Попова журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Она отметила, что результаты тестирования на ВИЧ прошлого года оказались рекордными. «И задача этого года — максимально охватить тестированием группы риска»,— добавила глава ведомства.

21 марта министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что смертность от ВИЧ-инфекции в России сократилась на 19% за последние пять лет. За этот же период, по его словам, на 30% снизилось количество новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией. Охват населения скринингом вырос на 13% за последние десять лет. Сейчас охват противовирусной терапии составляет 90,5%, указывал господин Мурашко. В ноябре 2024 года министр сообщал, что с 2016 года заболеваемость ВИЧ-инфекцией снизилась на 40%.

По данным Роспотребнадзора, с момента обнаружения в 1987 году первого инфицированного ВИЧ по 31 декабря 2023 года общее количество выявленных случаев инфекции среди граждан РФ достигло 1,69 млн человек. Из них 495,3 тыс. умерли за весь период наблюдения (29,3%).

Подробнее — в материале «Ъ» «ВИЧ на минималках».

Полина Мотызлевская