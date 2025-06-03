Управление МЧС по Петербургу объявило о ликвидации пожара на Обводном канале

Специалисты полностью потушили пожар в доме на Обводном канале. Им потребовалось 3,5 часа, следует из сообщения пресс-службы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Ликвидацию возгорания объявили в 16:55. Вызов по пожару в Адмиралтейском районе поступил спасателям в 13:26 3 июня. С огнем в доме на Обводном канале боролись 27 специалистов. Для тушения дома из опасной зоны пришлось вывести 15 человек.

Пожар в центре Петербурга не обошелся без жертв. На месте возгорания обнаружили тела двух человек.

Татьяна Титаева