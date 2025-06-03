Доходы чекиста отошли государству

“Ъ” стали известны детали иска Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов, подконтрольных предпринимателю, бывшему сотруднику ФСБ Евгению Свиридову, который в прошлом году получил срок за мошенничество. По требованию надзорного ведомства с него, членов его семьи и доверенных лиц взыскали акции местных предприятий, многочисленную недвижимость и более 750 млн руб. Ответчики не согласны с решением и в настоящее время обжалуют его.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества известного в регионе предпринимателя и бывшего сотрудника ФСБ Евгения Свиридова, а также членов его семьи и аффилированных лиц рассматривал Октябрьский суд Тамбова. Как было указано в картотеке дел, ответчиками по делу выступали 12 человек, а претензии надзора касались активов, в отношении которых не были представлены доказательства приобретения на законные доходы. В суде не раскрывали подробности разбирательства.

Основанием для подачи иска стала проверка Генпрокуратуры, которая была проведена в связи с расследованием уголовного дела в отношении Евгения Свиридова. Как рассказывал “Ъ”, он вместе с еще одним бывшим майором ФСБ Сергеем Беспаловым обвинялись в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии Следственного комитета РФ, они требовали с предпринимателей по $1 млн за закрытие их уголовных дел. В конце 2024 года Московский гарнизонный суд признал бывших чекистов виновными: Свиридов получил семь лет колонии, а Беспалов — шесть. Во время расследования уголовного дела в 2022 году в одном из офисов аффилированной c Евгением Свиридовым фирмы было найдено более 60 млн руб. После этого надзор решил проверить законность приобретения принадлежащего фигуранту и его семье имущества.

Согласно решению суда, с которым ознакомился “Ъ”, у родственников Евгения Свиридова изъяты три земельных участка, шесть жилых и три нежилых помещения, а также пять машино-мест.

Со всех ответчиков в общей сложности также взысканы более 750 млн руб., акции и уставные капиталы нескольких юридических лиц. Наиболее крупных сумм лишился сам предприниматель. Так, взыскание было обращено на 245 млн руб. его доходов от бизнеса и 10 млн руб., которые он получил в 2022 году по договору об отступном праве собственности на квартиру площадью 113 кв. м в пользу своей бывшей тещи Людмилы Худяковой. Кроме того, суд взыскал с него 274 млн руб., заработанных тогда же от продажи тамбовской компании «Инкомнефтеремонт», работающей в сфере строительства энергетических и инфраструктурных объектов. По решению суда взыскание также обращено на принадлежащее ему ООО «Оператор транспортных систем» и 64 млн руб., которые господин Свиридов получил от гарантированного поставщика электроэнергии в регионе — АО «Тамбовская областная сбытовая компания» (ТОСК). С родственницы Евгения Свиридова Анны Свиридовой взыскано 8 млн руб., которые она заработала в 2019 году от продажи жилья.

В доход РФ обращен и 100-процентный пакет акций ТОСК, генеральным директором которой является отец бывшего чекиста Иван Свиридов.

Владельцами ценных бумаг, как установила Генпрокуратура, являлись топ-менеджеры компании и доверенные лица бенефициара — Светлана Григорьева, Виктория Рудакова и Александр Костюченко. Им, а также Ивану Свиридову и его супруге Марине придется вернуть порядка 150 млн руб. дохода, которые они заработали в компании. У еще трех ответчиков — Владислава Сысоева, Андрея Шмакова и Наталии Крапивиной, которые занимали различные должности в подконтрольных Евгению Свиридову структурах, изъято 45,3 тыс. акций АО «Тамбовская сбытовая компания» (ТСК). Это предприятие является региональным оператором по обращению с отходами на территории всей Тамбовской области. Согласно отчету ТСК за 2024 год, уставный капитал компании составляет 93,4 тыс. акций, список их владельцев не раскрывается.

Решение о взыскании активов обжаловали большинство ответчиков. Их представители считают, что владельцы спорного имущества имели законные источники дохода для его приобретения, а часть фигурирующих в деле сделок были совершены уже после увольнения Евгения Свиридова из правоохранительных органов в 2014 году. Сейчас доводы сторон рассматривает Тамбовский областной суд.

Сергей Толмачев, Воронеж