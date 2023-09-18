Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Чекистам добавили миллион долларов

Экс-сотрудникам спецслужбы инкриминировали взятки вместо афер

Как стало известно “Ъ”, Главное следственное управление СКР переквалифицировало с мошенничества на получение особо крупной взятки обвинение бывшим сотрудникам ФСБ Сергею Беспалову и Евгению Свиридову. Ранее они обвинялись в попытке получить в 2019 году $1 млн у скрывающегося от уголовного преследования в Германии банкира Ильи Клигмана якобы за прекращение его дела. Кроме того, в материалах расследования появился еще один схожий эпизод, относящийся к 2014–2016 годам, когда фигуранты были действующими чекистами, в котором также фигурирует сумма $1 млн. Тем временем Мосгорсуд смягчил меру пресечения господину Беспалову, отпустив его из СИЗО под домашний арест,— были учтены имеющиеся у него госнаграды, а также наличие на иждивении пяти маленьких детей. Господин Свиридов был оставлен под стражей.

Уголовное дело, фигурантами которого впоследствии стали сотрудник 2-й службы 9-го управления ФСБ РФ майор Сергей Беспалов и экс-оперативник 3-го отдела службы экономической безопасности УФСБ России по Москве и области майор Евгений Свиридов, было возбуждено ГСУ СКР по Москве 16 мая 2022 года по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Поводом для этого стало обращение в правоохранительные органы Сергея Герасименко, доверенного лица банкира Ильи Клигмана, проходящего по делу о хищении 7 млрд руб. из банка «Агросоюз» и успевшего уехать за границу. Как следует из материалов уголовного дела, осенью 2019 года бывший генеральный директор международного фонда «Афроком», вице-президент фонда «Росполитика» Игорь Юрасов и экс-президент хоккейного клуба «Рысь» СОБР МВД Башир Куштов, узнав о том, что в производстве ГСУ ГУ МВД России по Москве находится уголовное дело о хищении (ч. 4 ст. 159 УК РФ) участниками организованного преступного сообщества 7 млрд руб. из банка «Агросоюз», вышли на ставшего впоследствии адвокатом господина Клигмана Сергея Герасименко и сообщили тому, что за $1 млн можно решить вопрос о непривлечении банкира к уголовной ответственности. При этом переговорщики заявили, что часть отката необходимо будет передать «должностным лицам правоохранительных органов», и этим вопросом займутся чекисты Евгений Свиридов и Сергей Беспалов. В декабре 2019 года господин Герасименко передал им первый транш в размере $500 тыс. Однако с Ильи Клигмана следствие не только не сняло претензий, но и добавило к ним в апреле 2021 года обвинение в создании организованного преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) и в организации хищения денежных средств из банка. Обман со стороны решальщиков и побудил Сергея Герасименко обратиться в правоохранительные органы от имени своего доверителя. По результатам расследования первыми перед судом предстали Игорь Юрасов, Башир Куштов, а также привлеченный ими в качестве посредника Андрей Фетисов. Все они признали вину, заявили о раскаянии и сотрудничали со следствием. С учетом этого Тверской суд столицы в июле этого года, признав вину всех троих подсудимых в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) доказанной, приговорил их тем не менее к условным срокам — по три с половиной года колонии каждому.

Одновременно с уже осужденными фигурантами в материалах уголовного дела появились майоры ФСБ Сергей Беспалов и Евгений Свиридов (на момент задержания работал в должности гендиректора ООО «Инкомнефтеремонт»). Однако 6 июня 2022 года уголовное дело в отношении них было выделено следствием в отдельное производство. Вскоре материалы в отношении чекистов решением первого заместителя Следственного комитета России были изъяты из производства московского главка ведомства и переданы для дальнейшего расследования в центральный аппарат СКР. Первым 8 июня был задержан Евгений Свиридов, господина Беспалова задержали 10 октября. Обоим инкриминировали особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По словам источника “Ъ”, 11 мая 2023 года главное следственное управление СКР переквалифицировало обвинение бывшим оперативникам с мошенничества на «получение взятки в особо крупном размере» (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Причем в деле на данный момент два эпизода. Во втором, по данным источника, речь идет о том времени, когда оба фигуранта были еще действующими сотрудниками спецслужбы. В ходе расследования было установлено, что в 2014 году они, получив информацию о расследовании уголовного дела ГСУ ГУ МВД РФ по Москве в отношении скрывающегося за рубежом предпринимателя (его имя пока не называется), вышли на доверенных лиц фигуранта и предложили помощь в непривлечении того к уголовной ответственности, а также дальнейшее покровительство в коммерческой деятельности и решение потенциальных проблем с Банком России и правоохранительными органами. При этом чекисты оценили предлагаемые услуги также в $1 млн. Стороны договорились, и, по словам источника, с января 2014 года по декабрь 2016 года господа Беспалов и Свиридов различными траншами получили от посредников скрывающегося предпринимателя указанную сумму, однако обещания своего не выполнили. В дальнейшем, как установило ГСУ СКР, значительную часть полученных таким образом денежных средств майор Свиридов перевел через счета подконтрольных юридических лиц на иностранные компании — Megatrade & Investment Corporation (ОАЭ) и Hybridge Alliance Limited (Великобритания), зарегистрированные на его близких родственников.

Юрий Сенаторов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...