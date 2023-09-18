Чекистам добавили миллион долларов

Как стало известно “Ъ”, Главное следственное управление СКР переквалифицировало с мошенничества на получение особо крупной взятки обвинение бывшим сотрудникам ФСБ Сергею Беспалову и Евгению Свиридову. Ранее они обвинялись в попытке получить в 2019 году $1 млн у скрывающегося от уголовного преследования в Германии банкира Ильи Клигмана якобы за прекращение его дела. Кроме того, в материалах расследования появился еще один схожий эпизод, относящийся к 2014–2016 годам, когда фигуранты были действующими чекистами, в котором также фигурирует сумма $1 млн. Тем временем Мосгорсуд смягчил меру пресечения господину Беспалову, отпустив его из СИЗО под домашний арест,— были учтены имеющиеся у него госнаграды, а также наличие на иждивении пяти маленьких детей. Господин Свиридов был оставлен под стражей.

Уголовное дело, фигурантами которого впоследствии стали сотрудник 2-й службы 9-го управления ФСБ РФ майор Сергей Беспалов и экс-оперативник 3-го отдела службы экономической безопасности УФСБ России по Москве и области майор Евгений Свиридов, было возбуждено ГСУ СКР по Москве 16 мая 2022 года по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Поводом для этого стало обращение в правоохранительные органы Сергея Герасименко, доверенного лица банкира Ильи Клигмана, проходящего по делу о хищении 7 млрд руб. из банка «Агросоюз» и успевшего уехать за границу. Как следует из материалов уголовного дела, осенью 2019 года бывший генеральный директор международного фонда «Афроком», вице-президент фонда «Росполитика» Игорь Юрасов и экс-президент хоккейного клуба «Рысь» СОБР МВД Башир Куштов, узнав о том, что в производстве ГСУ ГУ МВД России по Москве находится уголовное дело о хищении (ч. 4 ст. 159 УК РФ) участниками организованного преступного сообщества 7 млрд руб. из банка «Агросоюз», вышли на ставшего впоследствии адвокатом господина Клигмана Сергея Герасименко и сообщили тому, что за $1 млн можно решить вопрос о непривлечении банкира к уголовной ответственности. При этом переговорщики заявили, что часть отката необходимо будет передать «должностным лицам правоохранительных органов», и этим вопросом займутся чекисты Евгений Свиридов и Сергей Беспалов. В декабре 2019 года господин Герасименко передал им первый транш в размере $500 тыс. Однако с Ильи Клигмана следствие не только не сняло претензий, но и добавило к ним в апреле 2021 года обвинение в создании организованного преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) и в организации хищения денежных средств из банка. Обман со стороны решальщиков и побудил Сергея Герасименко обратиться в правоохранительные органы от имени своего доверителя. По результатам расследования первыми перед судом предстали Игорь Юрасов, Башир Куштов, а также привлеченный ими в качестве посредника Андрей Фетисов. Все они признали вину, заявили о раскаянии и сотрудничали со следствием. С учетом этого Тверской суд столицы в июле этого года, признав вину всех троих подсудимых в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) доказанной, приговорил их тем не менее к условным срокам — по три с половиной года колонии каждому.

Одновременно с уже осужденными фигурантами в материалах уголовного дела появились майоры ФСБ Сергей Беспалов и Евгений Свиридов (на момент задержания работал в должности гендиректора ООО «Инкомнефтеремонт»). Однако 6 июня 2022 года уголовное дело в отношении них было выделено следствием в отдельное производство. Вскоре материалы в отношении чекистов решением первого заместителя Следственного комитета России были изъяты из производства московского главка ведомства и переданы для дальнейшего расследования в центральный аппарат СКР. Первым 8 июня был задержан Евгений Свиридов, господина Беспалова задержали 10 октября. Обоим инкриминировали особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По словам источника “Ъ”, 11 мая 2023 года главное следственное управление СКР переквалифицировало обвинение бывшим оперативникам с мошенничества на «получение взятки в особо крупном размере» (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Причем в деле на данный момент два эпизода. Во втором, по данным источника, речь идет о том времени, когда оба фигуранта были еще действующими сотрудниками спецслужбы. В ходе расследования было установлено, что в 2014 году они, получив информацию о расследовании уголовного дела ГСУ ГУ МВД РФ по Москве в отношении скрывающегося за рубежом предпринимателя (его имя пока не называется), вышли на доверенных лиц фигуранта и предложили помощь в непривлечении того к уголовной ответственности, а также дальнейшее покровительство в коммерческой деятельности и решение потенциальных проблем с Банком России и правоохранительными органами. При этом чекисты оценили предлагаемые услуги также в $1 млн. Стороны договорились, и, по словам источника, с января 2014 года по декабрь 2016 года господа Беспалов и Свиридов различными траншами получили от посредников скрывающегося предпринимателя указанную сумму, однако обещания своего не выполнили. В дальнейшем, как установило ГСУ СКР, значительную часть полученных таким образом денежных средств майор Свиридов перевел через счета подконтрольных юридических лиц на иностранные компании — Megatrade & Investment Corporation (ОАЭ) и Hybridge Alliance Limited (Великобритания), зарегистрированные на его близких родственников.

Юрий Сенаторов