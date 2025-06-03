Краснодарские родители готовы потратить 30 тысяч рублей на школьный выпускной

Жители Краснодара планируют потратить в среднем 28 тыс. руб. на школьный выпускной. Из этой суммы 17 тыс. руб. семьи выделили на празднование, а 11 тыс. руб. — на вечернее платье или костюм. Об этом сообщает пресс-служба «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Согласно опросу, 44% старшеклассников отметят выпускной в школе. Еще 31% после официальной церемонии продолжат торжество в ресторане или банкетном зале, а 13% выберут празднование на природе.

На само мероприятие краснодарцы готовы потратить в среднем до 17 тыс. руб. При этом 46% респондентов хотели бы уложиться в 10 тыс. руб., из них 12% — в 5 тыс. руб. До 30 тыс. руб. готовы потратить 44% опрошенных, а свыше этих сумм — 10%.

Большинство родителей (68%) участвует в выборе наряда для выпускника. В каждом четвертом случае (27%) ребенок подбирает самостоятельно, обращаясь к родителям только за оплатой. 5% родителей покупают одежду без участия детей.

Главный критерий при выборе образа — чтобы он нравился выпускнику (60%). Также 31% обращают внимание на удобство одежды и обуви, столько же учитывают возможность носить наряд в повседневной жизни. Каждый четвертый (25%) ориентируется на бюджет, 14% — на модные тенденции, 9% — на возможность перепродажи.

Большинство выбирают и заказывают вещи онлайн: 29% — на сайтах конкретных магазинов, 24% — на различных площадках, 3% — из ассортимента повторных продаж. Среди предпочитающих офлайн-покупки 30% выбирают конкретные магазины, 11% обращаются в ателье для пошива на заказ.

На образ для выпускного родители готовы потратить в среднем 11 тыс. руб. 26% хотели бы уложиться в 7 тыс. руб., 39% — в сумму до 10 тыс. руб. По 16% заложили бюджет от 10 до 15 тыс. руб. и от 15 тыс. руб. до 30 тыс. руб. соответственно, а 3% готовы потратить больше.

Алина Зорина