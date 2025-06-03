Премьер Нидерландов объявил об отставке правительства

Правительство Нидерландов уходит в отставку, сообщил премьер страны Дик Схоф. Он будет исполнять обязанности премьера до новых выборов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дик Схоф

Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP Дик Схоф

Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP

«На совещании министров мы пришли к выводу, что с уходом Партии свободы у коалиции недостаточно поддержки в парламенте»,— объявил Дик Схоф после заседания совета министров (цитата по ТАСС).

Глава правительства сообщил, что немедленно направится к королю Нидерландов Виллему-Александру с прошением об отставке министров от Партии свободы. Остальные члены правительства также подадут в отставку.

Утром во вторник лидер PVV Герт Вилдерс объявил о выходе своей партии из правящей коалиции правительства Нидерландов. Поводом для вывода партии стали разногласия с партнерами по коалиции по вопросам миграции. Герт Вилдерс настаивал на закрытии границ для просителей убежища, временном прекращении воссоединения семей мигрантов и возвращении просителей убежища в Сирию. Тем временем партнеры по коалиции предлагали внести корректировки в программу предоставления убежища. Лидер PVV отверг изменения и объявил о выходе.

Анастасия Домбицкая