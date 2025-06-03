СКР назвал число жертв и пострадавших при терактах в Брянской и Курской областях

В результате обрушения мостов в Брянской и Курской областях погибли семь человек, пострадали 113. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко. Подрывы мостов квалифицированы ведомством как теракты.

«Террористы... спланировали все так, чтобы под их удары попали сотни мирных граждан»,— сказала госпожа Петренко (цитата по Telegram-каналу). Она отметила, что злоумышленники действовали «по указанию киевского режима».

По делу о теракте (ст. 205 УК) организаторам и исполнителям грозит до 20 лет лишения свободы. Представитель СКР сообщила, что на данный момент изъяты части взрывных устройств, допрошены свидетели, потерпевшие и сотрудники РЖД.

Вечером 31 мая в Брянской области автомобильный мост обрушился на расположенные под ним железнодорожные пути, по которым в тот момент следовал пассажирский поезд. Второй подрыв был совершен в ночь на 1 июня в Курской области: обрушился железнодорожный мост на перегоне между станциями Остапово—Михайловский Рудник. Тепловоз и три первых вагона рухнули на автодорогу. В результате пострадал машинист и двое его помощников.

Подробнее о происшествиях — в материале «Отложенные взрывы».

Екатерина Отрашкевич