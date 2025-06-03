В Крыму задержали агента спецслужб Украины, изготовившего бомбу

Федеральная служба безопасности задержала в Крыму жителя Феодосии, который по заданию СБУ изготовил самодельное взрывное устройство весом более одного кг и заложил его в тайник в Балаклавском районе Севастополя. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на ЦОБ ФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Житель Феодосии самостоятельно предложил свои услуги Службе безопасности Украины и был привлечен к сотрудничеству. Следуя указаниям куратора, задержанный извлек из двух тайников заготовленные заранее детали. После получения инструкций по видеосвязи от представителей СБУ он собрал самодельную бомбу, состоящую из бризантного взрывчатого вещества массой свыше 1,2 кг. Готовое взрывное устройство агент разместил в тайнике на территории Балаклавского района Севастополя.

Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена в форме оказания финансовой, технической и иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности РФ) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Мужчина арестован.

Алина Зорина