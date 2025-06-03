За маркированными товарами усилят контроль

Федеральное правительство приняло постановление, усиливающее проверку не только наличия документов у производителей и импортеров продукции, подлежащей маркировке, но и их содержания. Причина появления этого постановления — усиление контроля. На первом этапе усиление контроля коснется обуви, парфюмерии, шин и упакованной воды.

С 1 сентября 2025 года информация из разрешительных документов, которые подают в госсистему маркировки «Честный знак» производители и импортеры этих категорий товаров, будет дополнительно сверяться со сведениями из реестров. Например, сертификаты и декларации — с реестром Росаккредитации, свидетельства о госрегистрации — с Роспотребнадзором.

Цель контроля содержания разрешительных документов — убедиться, что документы подлинные и отражены в реестрах, что они действительно связаны с той продукцией, на которую подаются сведения, что документы не просрочены и не отозваны, сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), операторе госсистемы маркировки «Честный знак». Там подчеркнули, что, если такие проверки не пройдены, товар нельзя будет ввести в оборот.

В будущем меры контроля планируется расширить на другие категории товаров, добавили в ЦРПТ. В центре уточнили, что принятое сейчас федеральным правительством постановление продолжает запущенный в 2024 году по инициативе Минэкономики и Минпромторга эксперимент по интеграции системы маркировки с соответствующими госреестрами разрешительных документов и усилению контроля.