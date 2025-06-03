Президент АвтоВАЗа назвал рост себестоимости основанием для индексации цен

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил, что рост себестоимости автомобилей марки можно считать основанием для индексации цен. При этом он заверил, что при принятии решений компания будет ориентироваться на рыночные условия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Соколов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Максим Соколов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Инфляция всегда закладывается в расчет себестоимости»,— заявил президент АвтоВАЗа в кулуарах конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (цитата по «РИА Новости»). Это, пояснил он, и становится причиной индексации, то есть корректировки цен.

Господин Соколов одновременно посетовал на агрессивный демпинг со стороны китайских производителей. Он отметил, что «продажа автомобилей ниже себестоимости» хороша для потребителей, но «в любой экономической системе не приветствуется». В таких условиях невозможно накапливать ресурсы для дальнейшего развития, ситуация «дезориентирует как потребителя, так и производителя», добавил глава АвтоВАЗа. Он подчеркнул, что в самом Китае ведется антидемпинговое расследование из-за «войны скидок».

Подробнее о ценовой политике АвтоВАЗа — в материале «Ъ» «АвтоВАЗ погнался за скидками».